1 La risposta di Antonio Medugno ad Alex Belli

Non molti giorni fa Alex Belli aveva attaccato su Twitter Antonio Medugno dopo che aveva notato un avvicinamento con la moglie Delia Duran. Queste le sue parole: “CARO TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio. Ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare. Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontro mai con la mia“.

Ovviamente il gieffino non poteva rispondere o sapere di tutto questo perché si trovava ancora all’interno della Casa. A prendere le sue difese, però, ci ha pensato il web. Un utente, per esempio, ha scritto: “Lo stesso si può dire di te con Sole. Non mi sembra ti ti sia mai fatto problemi, anche quando l’hai presa in giro per cavalcare l’onda. Si chiama karma mio caro e prima o poi arriva per tutti compreso te“. Adesso che, però, il vippone è tornato alla vita di tutti i giorni ha deciso di replicare:

La tua donna solo quando ti fa comodo… Chissà senza la tua donna con chi sei ora.

Tante le persone che su Twitter si sono mostrate dalla parte di Antonio Medugno. C’è chi ha scritto, per esempio: “Tiktonio che asfalta il Man” oppure “Vivo per questo cinema” o ancora “Antonio la tocca piano!“. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Nel frattempo bisogna dire che l’ex gieffino si era davvero avvicinato a Delia Duran e a lei aveva fatto delle confessioni molto personali sul suo doloroso passato. Come sappiamo, infatti, in precedenza il gieffino ha sofferto di disturbi alimentari e adesso ha paura di poterci ricadere. Andiamo a rivedere cos’aveva dichiarato. Continuate a leggere…