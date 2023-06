NEWS

Andrea Sanna | 11 Giugno 2023

Mare fuori

Ludovica Coscione e Antonio Orefice stanno insieme?

Gli attori di Mare Fuori sono sempre sotto la lente d’ingrandimento e ogni minimo movimento che sia o meno sui social, scatena l’attenzione dei fan. Oggi si parla di una nuova presunta coppia. L’ipotetico flirt in questione vede protagonisti Antonio Orefice e un’altra collega della serie. E no, stavolta non facciamo riferimento a Maria Esposito, ma a Ludovica Coscione. Ma andiamo per ordine.

Antonio Orefice, che nella serie di successo veste i panni di Totò, è stato spesso accostato a Maria Esposito (che in Mare Fuori la conosciamo come Rosa Ricci). Sebbene i due non abbiamo mai confermato la loro relazione, c’è chi crede comunque che siano stati una coppia e si siano lasciati non molto tempo fa.

Adesso però, sempre secondo le segnalazioni del web, il cuore di Antonio Orefice pare batta per un’altra collega: Ludovica Coscione per l’appunto. A portare a queste ipotesi è la storia Instagram pubblicata dal ragazzo, dove lui e Ludovica sono molto vicini. Ad attirare l’attenzione però è ciò che l’attore a scritto sull’immagine: “Cor mi…!”. È bastato questo a creare il caos tra gli utenti del web.

Storia Instagram di Antonio Orefice

Sebbene possa non significare nulla e dunque essere una semplice manifestazione d’affetto tra due amici, qualche malizioso ci ha visto dell’altro. Ricordiamo peraltro che il cast si è sempre definito una “grande famiglia”, dunque potrebbe trattarsi semplicemente di questo. In molti però l’hanno interpretato infatti con l’indizio di una possibile storia d’amore il gesto compiuto da Antonio Orefice nei confronti di Ludovica Coscione.

Per ora quindi solo tanti dubbi avanzati dal web, ma nessuna conferma che possa lasciar pensare che effettivamente tra Ludovica Coscione e Antonio Orefice ci sia qualcosa di più. A oggi i due, sempre molto restii allo spiattellare la loro vita privata sui social, non hanno comunque fatto parola di una possibile frequentazione al di fuori del set. Si sono sempre mostrati come grandi amici e dunque ci atteniamo a questo tipo di rapporto.