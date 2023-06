NEWS

Andrea Sanna | 11 Giugno 2023

Mare fuori

La reazione di Matteo Paolillo

Ieri sera si è tenuto un appuntamento musicale davvero imperdibile organizzato da Radio Zeta. Presenti sul palco per le proprie esibizioni tanti artisti amatissimi e tra questi anche Matteo Paolillo. L’attore 27enne, che in Mare Fuori interpreta il ruolo di Edoardo, ha regalato una performance indimenticabile ai propri fan.

Anche stavolta infatti Matteo Paolillo si è esibito sulle note di ‘O Mar For, sigla non solo della serie di Rai 2, ma anche una delle più ascoltate e cliccate su Spotify con milioni di stream.

Dopo aver dato grande spettacolo e fatto cantare tutti, Matteo Paolillo è stato raggiunto dai conduttori a centro palco. Gli stessi hanno voluto scambiare quattro chiacchiere con l’attore, fino a che non hanno commesso involontariamente una gaffe. In particolar modo Paola Di Benedetto, che si complimentava con lui per la vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli: “È un anno magico per voi”.

Inizialmente Matteo Paolillo ha detto di non aver capito le parole della presentatrice (che ricordiamo ha condiviso la conduzione insieme a Camilla Ghini e Jody Cecchetto). Poi poco dopo ci ha tenuto a far presente: “Io sono di Salerno”. Ci ha tenuto però a lanciare un importante monito e fare un discorso sull’astio che divide i salernitani e i napoletani, relativamente alla competizione calcistica. Si è detto contrario a questo tipo di atteggiamento, invitando tutti a essere un po’ più sportivi.

Ecco il video del siparietto che si è creato tra Matteo Paolillo e i presentatori di Radio Zeta Future Hits Live.

Matteo Paolillo durante il Radio Zeta Future Hits Live riceve i complimenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, ma risponde "Sono di Salerno" >>> https://t.co/nJ1yZLOkt3 pic.twitter.com/PQLWGIg8IV — occhionotizie.it (@occhio_notizie) June 10, 2023

Ricordiamo che Matteo Paolillo è sempre molto impegnato sul lavoro e in questi giorni è concentrato sulle riprese della quarta stagione di Mare Fuori. Grazie alla serie ha potuto far emergere ancor di più non solo le sue doti attoriali ma anche di cantante. Talento che gli ha permesso non solo di sfondare con ‘O Mar For, ma anche con altri progetti musicali. Per esempio, infatti, ha pubblicato Come te, il primo disco confezionato da 11 brani, curati dal producer Lolloflow.