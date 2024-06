Fedez perde anche Muschio Selvaggio! Il podcast ora è al 100% di Luis Sal

Scoop | Social

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Fedez

È arrivata la conferma: Muschio Selvaggio è al 100% di Luis Sal. Fedez non farà più parte del famoso e amato podcast

Ora è ufficiale: Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis Sal. Fedez non fa più parte del podcast.

Fedez perde Muschio Selvaggio

In questi ultimi minuti è giunta una nuova notizia, che certamente farà chiacchierare e vede ancora al centro del gossip Fedez. Come si legge su Il Sole 24 ore e ripreso su X da Giuseppe Candela è arrivata la svolta sulla “battaglia giudiziaria” per il controllo della società Muschio Selvaggio Srl. Scontro che vedeva da una parte Luis Sal e dall’altra Fedez. Il tutto pare essersi concluso a favore del creator.

Stando a quanto si apprende dalla fonte, il 28 maggio 2024 il Tribunale di Milano con decisione riservata, resa nota solo oggi, ha rigettato il reclamo intentato dalla società di Fedez (Doom) verso quella di Luis Sal. Questo avrebbe dunque chiuso definitivamente la possibilità al rapper di poter rimettere le mani sul podcast dopo il primo allontanamento a febbraio, quando era stato disposto “il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario”.

Proprio in quel momento la conduzione del podcast era passata nelle mani di Luis Sal, mettendo dunque all’angolo Fedez. Ora le parti si sono ritrovate e il tutto ha certificato la vittoria del primo con l’acquisizione del 100% delle quote societarie. Tutto dopo il “riconoscimento formale da parte di Doom che le loro quote erano da ritenersi cedute a Luis Sal già dal dicembre 2023 e alle condizioni poste da quest’ultimo”, si legge su Il Sole 24 ore.

Sempre a tal proposito si apprende anche che i giudici avrebbero confermato come la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez:

“(…) Nonostante l’ostinazione di Fedez nel non applicare pubblicamente e legalmente le regole statutarie il cui significato è stato poi valutato dai Giudici come «chiaro».

Tra l’altro la stessa madre di Fedez ha rassegnato le dimissioni da amministratrice della Muschio Selvaggio Srl. Anche questa storia dunque sembra aver raggiunto una conclusione. Intanto ora è arrivata la replica del rapper, che ha dato la sua versione dei fatti.