Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

In queste ore un ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha confermato di essere stato contattato dalla produzione del Grande Fratello, ma di aver rifiutato la proposta di varcare la porta rossa.

Ex naufrago rifiuta il Grande Fratello

Nonostante manchino ancora tre mesi alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, in queste settimane la grande macchina del reality show si è già messa in movimento. Attualmente infatti sono in corso i casting per i prossimi aspiranti inquilini e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Allo stesso tempo la produzione è alla ricerca di potenziali concorrenti Vip, che condivideranno l’esperienza all’interno della casa insieme alle persone comuni, proprio come accaduto quest’anno.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore a finire al centro dell’attenzione è stato un ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Di chi parliamo? Di Edoardo Franco. Lo chef infatti, nel corso di un’intervista per Superguidatv, ha raccontato di essere stato contattato dalla produzione del Grande Fratello, ma di aver rifiutato di partecipare al reality. In merito l’ex naufrago ha dichiarato:

“Prima che accettassi l’Isola mi avevano chiamato e l’avevo rifiutato e lo rifiuterei tuttora. Nel senso che voglio fare cose che sono fini a ciò che mi può far stare bene e alla mia immagine. Non credo che il GF sia un format, con tutto il rispetto, che non fa a caso mio. Sono una persona che ha bisogno della sua privacy, della sua intimità. Essere filmato h24 anche quando vado al bagno, ma anche no”.

Ma non solo. Continuando a spiegare perché ha rifiutato il Grande Fratello, Edoardo Franco aggiunge: “Il GF non è proprio per me. Penso soprattutto alla tutela della mia salute mentale, prima ancora del lavoro. Se devo andare là e rischiare di andare in down emotivo oppure di litigare con gli altri, non avrebbe assolutamente senso”.