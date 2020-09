Nelle ultime ore a tenere l’Italia col fiato sospeso è stato l’Ares Gate! Tutto è partito quando al GF Vip 5 Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno portato alla luce alcuni episodi agghiaccianti del loro passato, facendo intendere di essere stati per anni in una setta. Grazie alle parole dei due attori si è così risaliti proprio all’Ares, nome dell’ex società di produzione che per anni ha realizzato le fiction più amate e seguite di Canale 5, e che all’epoca era gestita da Alberto Tarallo e da Teodosio Losito, morto suicida a gennaio 2019. Proprio su quest’ultimo la Del Vesco ha rilasciato alcune dichiarazioni sconvolgenti, parlando di istigazione al suicidio. Nel mentre a fare luce sulla questione in queste ore ci ha pensato Dagospia, che ha ben pensato di contattare tre volti che per anni hanno fatto parte dell’Ares: Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio.

La prima a parlare, seppur con quale remora, è stata proprio l’ex compagna di Gabriel Garko. Questo quanto si legge in merito:

“Dagospia ha provato a capire qualcosa in più su quel mondo, finito improvvisamente al centro della scena, chiedendo un parere a chi per anni ci ha lavorato. “No comment”, ci dice Eva Grimaldi. Ha un tono deciso ma provato, le domande aumentano ma l’attrice non sembra disposta concedere risposte: “Non voglio parlarne ore, sto molto male”, aggiunge quando l’argomento si sposta sulla scomparsa di Teodosio Losito, morto suicida a gennaio 2019″.

Successivamente a dire la sua sull’Ares Gate e su quanto sta accadendo è stata Nancy Brilli, che ha raccontato i retroscena della sua collaborazione con la società:

“Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. Non era gente cui con avessi particolarmente passione a lavorare. C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo più. La fiction era ‘Caterina e le sue figlie 2’, il direttore di rete mi chiamò e mi ringraziò dicendomi che avevo alzato gli ascolti. Mai più lavorato con loro”.