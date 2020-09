1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Adua Del Vesco fa una rivelazione scioccante sulla morte di Teodosio Losito: ecco le dichiarazioni dell’attrice

Da qualche ora a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Dopo la riconciliazione i due hanno avuto modo di confrontarsi, ma nel corso della chiacchierata sono emersi retroscena sconvolgenti sul passato degli attori che stanno facendo discutere l’Italia intera. La Del Vesco e Morra hanno infatti fatto intendere di essere stati per diversi anni in una setta, venendo gestiti e controllati da altre persone. Naturalmente al di fuori della casa si è sollevato un polverone, e si sta già indagando su quanto è venuto alla luce. Come se non bastasse Adua ha anche parlato della morte di Teodosio Losito, noto produttore e sceneggiatore morto per un apparente suicidio a gennaio 2019. I due erano da sempre molto legati, e in merito alla sua scomparsa l’attrice, facendo intendere il coinvolgimento di una terza persona, ha affermato:

“Io non ero lì quando è successa quella cosa. Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. […] Io se rimanevo facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio. il Natale prima mi accompagnò lui in aeroporto e mi abbracciò fortissimo e mi disse che aveva bisogno di calore umano, non me lo dimenticherò mai. Con quella sua cosa che ha fatto lui ha liberato me, altrimenti non sarei stata qui”.

Adesso, come se non bastasse, Adua Del Vesco è tornata a parlare della morte di Teodosio Losito, facendo una rivelazione scioccante che sta già facendo mormorare il web. L’attrice sempre parlando con Massimiliano Morra ha infatti affermato come secondo lei lo sceneggiatore sia stato istigato al suicidio. Queste le sue forti parole:

“Non credo che si tratti di suicidio, ma di istigazione al suicidio”.

– non so cosa lo abbia spinto a fare quel gesto



– non credo sia suicidio, ma istigazione al suicidio



RAGA MA CHE ROBA INQUIETANTE C’È SOTTO? #GFVIP pic.twitter.com/h5O6CaF7LE — Trash Italiano (@trash_italiano) September 23, 2020

Senza dubbio nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 5 la questione verrà affrontata in diretta e si cercherà di fare chiarezza su questa delicata situazione che coinvolge Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Cosa ci sarà sotto? Non resta che attendere per scoprirlo.