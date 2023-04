Spettacolo

Niccolo Maggesi | 28 Aprile 2023

Prende il via Ballando on the Road per l’edizione 2023: ecco come funziona il contest, quali eventi ci saranno e le opportunità dei ballerini

Se credevate che la stagione di Ballando e del suo team, dopo il gradevole Cantante Mascherato, fosse terminata, vi sbagliavate di grosso. Milly Carlucci e la squadra del varietà tersicoreo di Rai 1 – atteso con la diciottesima edizione dal prossimo autunno – sta per dare il via all’9º ciclo di Ballando on the Road, che per questo 2023 replicherà lo schema dello scorso anno.

Come si svolgerà la nuova tornata di scouting dei talenti italiani nel mondo della danza? Scopriamolo insieme qui sotto!

Ballando on the Road 2023: come funziona e novità

Con il 2023 Ballando on the Road è giunto alla sua nona edizione. La competizione si propone di selezionare i talenti della danza in tutta Italia, attraverso una gara articolata in diverse fasi.

La prima consiste nell’invio di brevi clip in cui gli aspiranti si presentano e danno una prova libera delle proprie capacità. La seconda, invece, implica una prima selezione da parte della giuria di professionisti e di Milly Carlucci, che stileranno l’elenco dei nomi di coloro che avranno il privilegio di esibirsi davanti al pubblico.

Tre gli eventi in programma dal Nord al Sud Italia, durante i quali i ballerini selezionati dopo la prima fase danzeranno per il pubblico. Le tappe di Ballando on the Road 2023 saranno infatti:

20 e 21 maggio 2023 presso l’Antegnate Gran Shopping di Bergamo

27 e 28 maggio 2023 presso il Centro Commerciale Campania di Caserta

10 e 11 giugno 2023 presso la Galleria Commerciale Porta di Roma nella Capitale

Gli aspiranti professionisti si sfideranno in una gara che vedrà la presenza dei volti più conosciuti e amati di Ballando con le Stelle. Ci saranno infatti:

Sara Di Vaira

Alessandra Tripoli

Veera Kinnunen

Anastasia Kuzmina

Tove Villfor

Lucrezia Lando

Giada Lini

Simone Di Pasquale

Samuel Peron

Angelo Madonia

Il cast femminile di Ballando on the Road 2023 Il cast maschile di Ballando on the Road 2023

All’evento nel casertano parteciperà anche Carolyn Smith, presidente della giuria del varietà di Rai 1 e massima esperta della disciplina sin dalla prima puntata del programma.

Dalle tre gare in giro per l’Italia il cerchio intorno agli aspiranti ballerini si stringerà ancora fino a soli 32 concorrenti. Questi diventeranno poi 8 prima di apparire nelle nuove puntate di Ballando con le Stelle, dove si eleggeranno i vincitori.

Quali opportunità per i partecipanti

Quali opportunità avranno i concorrenti di Ballando on the Road 2023?

Oltre alla possibilità di ricevere una borsa di studio per il Dance Camp Full Out 2023 su giudizio di Simone Di Pasquale, i ballerini potranno ottenere un posto nel corpo di ballo di Il Cantante Mascherato e aspirare a essere i nuovi volti dello stesso Ballando con le Stelle, dove potrebbero diventare professionisti e gareggiare accanto alle celebrità nella gara annuale.