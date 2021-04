3 Il tweet di Arianna

Ricordate Arianna Gianfelici? E’ stata una delle protagoniste della fase iniziale di Amici 20 ed è stata più volte al centro dell’attenzione. L’aspirante cantante non è riuscita ad agguantare un posto per il serale ed è stata eliminata a seguito di una sfida. Nelle ultime ore Arianna ha fatto parlare di sé a causa di un tweet scritto durante l’ultima puntata che ha aperto un retroscena inaspettato. La Gianfelici si è infatti lasciata andare ad un giudizio tecnico su Deddy e numerosi fan del ragazzo l’hanno accusata di essere gelosa di lui.

In un lungo tweet Arianna ha voluto dare la sua versione dei fatti e ha parlato di un “rapporto che non si capiva” tra lei e il cantante. “Io e Deddy diciamo che avevamo un rapporto che non si capiva, se era amicizia o qualcosa in più. Già prima di Amici – ha raccontato – poi appena è entrato ad Amici siamo stati molto legati per un po’ di giorni, dopo un po’ però iniziavamo in alcuni momenti a non andare d’accordo fino poi a decidere di rimanere solamente buoni amici per il bene di tutti e due e per non rovinarci il percorso“.

“Lui si è messo con Rosa tanto tempo dopo, per questo dico che non c’è stato nessun palo da parte di nessuno dei due, anzi. Quindi il pensiero che ho espresso non era un ‘non mi piacciono perché sono gelosa’ anzi, insieme sono pure fighi e ieri sera mi hanno fatto emozionare – ha proseguito Arianna Gianfelici – Perché sono stati due compagni di viaggio per me, e se sono felici sono felice per loro. Il mio pensiero è stato un pensiero puramente ARTISTICO“.

“E ora potete dire ‘falsa, sei gelosa’, dite tutto ciò che volete, io la mia verità l’ho detta in questo messaggio e lui potrà confermare una volta fuori da lì. Quindi tutto qua, baci“, ha concluso la cantante. Qualche giorno prima la Gianfelici aveva scritto un altro tweet sul suo rapporto con Deddy che aveva lasciato intendere qualcosa di più.

Riprendiamolo e rileggiamolo insieme