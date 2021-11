C’è una grande chimica tra Vito Coppola e Arisa a Ballando con le stelle. Nella precedente puntata di nuovo volti altissimi e hanno così commentato su Instagram: “Anche la 6a puntata si è conclusa con quasi un full di 10 da parte dei giudici ma non demordiamo, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il massimo punteggio da parte di tutta la giuria. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che ci dimostrate ogni sabato“. Fatto sta che nello scorso appuntamento si sono scambiati un bacio, durante l’esibizione, totalmente a sorpresa.

Finita la performance sulle note di Dirty Dancing, infatti, la cantante ha rivelato che il momento di passione è stato del tutto spontaneo:

Come abbiamo trovato la sintonia fra noi? Non posso dirlo. C’è stato un fuori programma. Non era programmato! Ma è stato bellissimo perché siamo entrati in una relazione molto profonda e intima. Io non ho mai relazioni così intime con persone senza starci insieme. Mi sconvolge, ma mi aiuta perché anche in futuro avrò situazioni così intime senza stare per forza insieme alla gente.