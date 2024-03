Arisa riempie di complimenti Annalisa dopo la sua vittoria del Global Force Award (FOTO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Annalisa

A seguito della vittoria del Global Force Award, Annalisa si gode il suo momento magico. A riempirla di complimenti, tra i tanti colleghi, anche Arisa che le ha riservato delle parole al miele.

Annalisa, il complimenti di Arisa

Che momento per Annalisa! Dopo il Festival di Sanremo 2024 con Sinceramente (dov’è arrivata terza), la cantante è stata premiata con il Global Force Award durante i Billboard Women in Music. Un evento importantissimo che si è svolto in California allo YouTube Theater at Hollywood Park di Inglewood.

Il profilo social dell’artista ligure, che ha festeggiato con i fan il riconoscimento ricevuto, ha portato con sé anche una serie di commenti da parte di volti noti della musica e dello spettacolo. “Bravissima”, è stato il commento di Laura Pausini, che ha commosso Annalisa. “Mamma mia amore”, ha detto invece Emma Marrone, felice per la sua amica.

Ma c’è un altro pensiero che non è sfuggito ai fan ed è quello di Arisa: “Orgoglio” ha scritto la giudice di The Voice Senior su Instagram.

Il commento di Arisa per Annalisa

Sempre Arisa ieri tra le storie di Instagram ha condiviso il video della premiazione della collega, spendendo per lei parole al miele: “Buona Festa delle donne a tutte noi. Forza, coraggio e determinazione mescolate all’amore profondo di cui siamo capaci. Quando vince una donna vinciamo tutte. E quando una di noi rimane sconfitta, tutte abbiamo perso un’occasione. Restiamo unite, solidali, comprensive e attive, nella gioia e nel dolore. Ce la faremo”.

La storia Instagram di Arisa dedicata ad Annalisa

Il pensiero di Arisa per quanto comprendesse le donne in generale ha riservato anche dei riferimenti alla vittoria di Annalisa. Un trionfo che dovrebbe essere condiviso da tutte le donne. E non possiamo che trovarci d’accordo con lei!

Le parole di Arisa hanno colpito tanto gli utenti e fan di Annalisa, che hanno sottolineato la bellezza di questo gesto.