“Troppo show, queste cose non mi piacciono”: Anita attacca il GF dopo la mancata chiamata dell’ex Edoardo

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo la mancata chiamata dell’ex Edoardo, Anita Olivieri fa una critica e attacca il GF: “Troppo show, queste cose non mi piacciono”, ha detto.

Anita Olivieri attacca il GF

La puntata di giovedì del Grande Fratello è stata piuttosto significativa per Anita Olivieri. Il conduttore Alfonso Signorini ha parlato con lei e Alessio Falsone del loro rapporto e di ciò che fino a oggi li ha frenati dal lasciarsi andare. Per questo la gieffina è stata messa alle strette su entrambi i fronti: da una parte la conoscenza con Alessio, dall’altra la storia di 10 anni con Edoardo.

In puntata Signorini ha precisato che Edoardo avrebbe deciso di mantenere le distanze, ma visti gli ultimi sviluppi tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, gli è stato chiesto un segnale. Per circa un minuto la concorrete ha atteso che Edoardo la chiamasse in diretta per avere un confronto. Peccato però che abbia preferito evitare il chiarimento e chiudere in questo modo i rapporti probabilmente.

Edoardo peraltro aveva già fatto un grande passo a San Valentino, quando dopo mesi di permanenza nella Casa del GF ha deciso di fare una sorpresa ad Anita Olivieri. Lei però ha sempre fatto presente che con il ragazzo la situazione era da capire e da risolvere e, nonostante il bacio, non ha sentito nulla e non lo reputa il suo fidanzato.

Queste parole e la vicinanza ad Alessio Falsone, potrebbero quindi aver influito su tutto il resto. Dopo la puntata di giovedì peraltro Anita Olivieri ha trascorso la notte in suite proprio con il coinquilino. I due fin da subito si sono avvicinati e hanno trascorso il tempo a coccolarsi e baciarsi.

Nonostante ciò però Anita Olivieri ha lamentato il trattamento ricevuto e ha fatto una critica al GF, come ripreso da Blog Tivvù:

“Molto show, molta TV, non sono a favore di quelle cose lì. Sono in TV sto zitta e basta. Non avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. Il fatto che non ha chiamato non c’entra col fatto che ha mollato la cosa, perché non è così, lo conosco”. Anita Olivieri ha aggiunto: “Non è che se non mi ha chiamata è perché non mi vuole più vedere o sentire. Non è così, lo conosco. Vuole parlare con me, fuori, non tramite questa roba. Infatti parleremo sicuramente Io quando sono entrata gli ho detto ‘fatti la tua vita’, entrare qui è una mia scelta”.

Resta da capire ora se Edoardo si paleserà nella prossima puntata del GF e in tal caso quale sarà la reazione di Anita Olivieri.