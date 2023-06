NEWS

Debora Parigi | 9 Giugno 2023

La replica di Arisa alle parole di Paola Iezzi

Un po’ di tempo fa Arisa è finita al centro della polemica per alcuni dichiarazioni fatte sulla comunità LGBTQ+ durante un’intervista. Quello che ne è scaturito l’hanno portata al rinunciare al ruolo di madrina al Pride di quest’anno. Sono state quindi scelte Paola e Chiara. A tal proposito oggi le due cantanti hanno rilasciato dichiarazioni per il Roma Pride andando a parlare proprio di quello che aveva detto Arisa. Ecco qundi il pensiero di Paola Iezzi:

“Non bisogna incriminare Rosalba per quello che ha detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non poter lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, non tutti abbiamo fiducia nell’esprimere noi stessi. Non ci sentiamo di giudicare ciò che ha detto Arisa, chiaramente non siamo d’accordo, ma secondo noi esistono questioni più importanti rispetto all’uscita infelice di Arisa. Penso che lei abbia subito nella vita l’essere discriminati sicuramente, e questo lascia dei segni importanti e traumi che formano delle paure da grandi”.

A questo punto la prof di Amici ha risposto con una serie di storie sul suo profilo Instagram. E dobbiamo dire che ci è andata giù pesante. Ha iniziato dicendo: “Cara Paola, io ti ho sempre seguita e ti ho sempre stimata. Mi dispiace tantissimo sentire questo video e vederti parlare così di me. Senza cercare di mettere una buona parola tra me e la comunità LGBTQ+, nonostante probabilmente la tua consapevolezza del periodo non troppo piacevole che sto passando riguardo questo argomento. Io l’avrei fatto. Cioè io avrei cercato il buono e probabilmente avrei cercato di mettere pace. Ed è quello che cerco sempre di fare, ecco perché poi mi trovo nei guai. Invece tu probabilmente ti sarai presa dei bellissimi applausi mentre infamavi una tua collega e dicevi delle cose che secondo me non sono vere, non sono reali. Anzi, te lo posso assicurare perché riguardano me”.

Poi Arisa è andata avanti mostrandosi molto arrabbiata. Ed è qui che ha praticamente mandato a quel paese Paola Iezzi. Ha infatti continuato dicendo che lei nell’intervista aveva detto, tra le altre cose, che è favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a favore delle adozioni per persone dello stesso sesso. Ha quindi dochiarato: “Questo fa di me comunque una persona che sostiene i diritti LGBTQ+, cara. Quindi dovresti informarti. Non ho self confidence? Vediamo. Ho paura di non lavorare? No tesoro mio. Forse tu hai paura di non lavorare. Ecco perché sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito, non sono schiava di una comunità, non sono schiava di niente. Io amo, senza paletti. E dico anche di no, perché amare singnifica anche dire di no”.

La cantante ha infine concluso: “E se mi incontri per strada, tesoro, non mi salutare. Perché a me l’ipocresia fa schifo. E prima o poi la verità verrà a galla. Perché io lavoro veramente per la comunità LGBTQ+. Non faccio le festine, non metto i lustrini e vado in piazza…’viva l’amore!’. Cresci. E soprattutto impara che non si parla degli altri quando gli altri non ci sono, soprattutto male. Non si parla male degli altri, quando gli altri non ci sono e non si possono difendere. Ah bella! Che hai quasi 50 anni, ancora non hai imparato a vivere…Dito medio!!!”.

Arisa contro Paola Iezzi pic.twitter.com/4ff7NyQ5y1 — disagiotv (@disagio_tv) June 9, 2023

Vedremo se Paola Iezzi farà una replica ad Arisa oppure preferirà tacere e lasciar correre.