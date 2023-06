NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2023

Fedez

Cosa è accaduto dopo la lite tra Fedez e Luis Sal

In queste ore non si parla d’altro che della lite avvenuta tra Fedez e Luis Sal. Come sappiamo sono mesi che i due ex amici hanno smesso di mostrarsi insieme, e da tempo i fan si stavano chiedendo cosa fosse accaduto. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, alcune ora fa proprio il rapper ha deciso di rompere il silenzio, parlando di una discussione con l’influencer che sarebbe avvenuta dopo Sanremo e che avrebbe poi portato lo stesso Luis a lasciare definitivamente il podcast Muschio Selvaggio. Poco dopo però a decidere di intervenire è stato proprio Sal, che ha dato la sua versione dei fatti, lanciando però delle dure critiche a Federico.

Quest’ultimo, come era prevedibile, dopo aver ascoltato le parole di Luis ha deciso di rompere nuovamente il silenzio e a quel punto ha fatto un lungo discorso, durante il quale ha mosso delle precise accuse, che non sono passate inosservate. Il web intanto si è letteralmente diviso, e mentre c’è chi crede alle parole del cantante, tanti altri si sono schierati dalla parte dell’influencer.

Ma quanti follower hanno guadagnato su Instagram Fedez e Luis Sal dopo la lite? Andiamo a scoprirlo. Il rapper nel giro di poche ore ha perso poco più di 4 mila follower. Al contrario invece l’influencer ha ottenuto quasi 50 mila follower, segno dunque che la maggior parte del web sembrerebbe essere dalla parte di Luis.

I fan nel mentre si chiedono cosa accadrà nelle prossime ore, e se tra i due arriverà un chiarimento. Federico nel mentre ha svelato che proprio nella giornata odierna avrebbe preso parte a una riunione alla quale dovrebbero partecipare anche i collaboratori di Luis, e probabilmente anche lo stesso Sal. Ma cosa accadrà a seguito di questo incontro? Non resta che attendere per scoprirlo.