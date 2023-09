Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Belve

La replica alle polemiche di Arisa

Francesca Fagnani ha avuto l’occasione di intervistare Arisa nella prima puntata di Belve e non si è risparmiata con le domande sempre pronte e pungenti. Alla cantante, infatti, è stato chiesto anche quale fosse stato il suo momento più basso. L’artista ha risposto che si pente del litigio avuto con Simona Ventura a X Factor.

In seguito ha parlato delle foto hot e l’annuncio pubblicato sui social. Tra le varie proposte è arrivata anche quella di Madame, con la quale ha avuto un piccolo scontro pubblico. La Fagnani, quindi, ha chiesto spiegazioni e lei ha replicato:

“Mi ha mandato un pezzo e poi lei è sparita. Sono passati mesi e mesi. Niente di personale. Io amo Madame, sia chiaro”.

Per quanto riguarda la polemica in merito a Paola e Chiara e la comunità LGBTQI+ ha commentato:

“Se tu sei tranquillo con te stesso… Mi rimprovero di non essermi chiarita meglio. […] Non abbiamo fatto pace, ma non c’è da farla. Io sono pulita, tranquilla e serena”.

