Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo sono tornati insieme: è ufficiale

I segni c’erano stati, e qualcuno se n’era già accorto nei giorni scorsi. Ma ora, direttamente a Novella 2000, arriva la conferma da chi li conosce bene: Arisa è tornata insieme al fidanzato Andrea Di Carlo. Manager di successo e suo compagno già dallo scorso gennaio, Di Carlo aveva troncato bruscamente la relazione a pochi mesi dal matrimonio. Secondo il gossip, infatti, la coppia avrebbe dovuto celebrare le nozze il prossimo 2 settembre nella Capitale.

Dalla rottura al ritorno insieme

Il matrimonio era però saltato, a seguito di un’intervista rilasciata da Arisa a Domenica In, che aveva enormemente indispettito il fidanzato Andrea Di Carlo. Di Carlo, che a ridosso di quell’intervento della cantante ha svelato tutti i retroscena ai follower su Instagram e poi sul settimanale Oggi, ha spiegato di non aver gradito che la compagna lo avesse per certi versi ignorato.

Nonostante Mara Venier l’avesse commossa con un filmato che raccoglieva alcuni scatti della coppia, Arisa si era mostrata emozionata senza però fare il nome del compagno. Una mancanza che Andrea Di Carlo non è riuscito a tollerare, ascrivendola alla già frequente riluttanza di Arisa a parlare di lui pubblicamente.

Incapace di digerire questa forma di riservatezza, il manager ha dato una vera scossa al loro rapporto. Così, malgrado tutto lasciasse pensare a una rottura senza ritorno, Di Carlo ha sorpreso tutti. Prima nel weekend di Pasqua, quando ha raggiunto la cantante a Pignola, in Basilicata, per stare con lei e la sua famiglia. Poi, giorno per giorno, con un particolare dietro l’altro di una ritrovata vita di coppia.

Dopo Andrea ora parla Arisa

E oggi, sempre via Instagram, anche la cantante del brano sanremese Potevi fare di più, che finora era rimasta in silenzio, sembra non nascondersi più. Arisa tagga quindi il fidanzato Andrea Di Carlo fra le storie, e suggerisce che le fratture si siano ricucite. Le nozze, addirittura, non sarebbero più a rischio, perciò qualsiasi proposta le giunga da parte di altri uomini – scherza – sarà costretta a destinarla ad altri.

Così dichiara infatti l’interprete durante un incontro pomeridiano con l’amico Santo Pirrotta, giornalista tra le presenze fisse di Ogni Mattina.

“Naturalmente volevamo specificare che le proposte eventuali di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo (Pirrotta, giornalista amico di Arisa), perché io ho già il negozio chiuso”.

Il “negozio” di Arisa è insomma di nuovo “chiuso” a seguito della riconciliazione con Di Carlo. Quando si dice una storia a lieto fine…

