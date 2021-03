1 Parla il fidanzato di Arisa

Non è un momento semplice per Arisa. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2021, sta infatti affrontando una crisi per quanto riguarda la sua vita privata. Inaspettatamente Andrea Di Carlo, fidanzato di Rosalba da circa sei mesi, ha annunciato la fine della loro relazione al settimanale Oggi, nonostante la coppia avesse già fissato la data delle nozze, previste per il prossimo 2 settembre. Ma cosa è accaduto e perché i due si sono lasciati? A svelarlo è lo stesso manager, che alla rivista racconta i retroscena di questa separazione.

Stando alle sue parole, sembrerebbe che Di Carlo non avrebbe digerito l’intervista che Arisa ha rilasciato a Domenica In. La cantante infatti, nel corso della chiacchierata con Mara Venier non avrebbe mai fatto il nome del suo fidanzato, che a quel punto sarebbe rimasto deluso e ferito. Ecco cosa svela Andrea, e quello che riporta Dagospia:

“Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

Che nelle prossime ore arrivi un chiarimento tra Arisa e il suo fidanzato Andrea Di Carlo? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un grosso in bocca al lupo alla cantante.