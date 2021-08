1 La reazione di Arisa

Nelle ultime ore si è a lungo parlato di Arisa. Come sappiamo infatti l’esuberante e amata cantante nell’ultimo anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di canto, ottenendo un enorme successo. Naturalmente in molti si aspettavano che l’artista anche per la prossima edizione del talent, che partirà a settembre, tornasse a ricoprire il suo ruolo, e sembrava che la stessa Rosalba fosse pronta a rimettersi in gioco. Tuttavia soltanto poche ore fa a intervenire sulla questione è stato il nostro amico Dagospia, che ha lanciato una bomba inaspettata. Il sempre ben informato portale infatti ha annunciato che la Pippa, dopo lunghe trattative, non farà ritorno ad Amici, mentre Lorella Cuccarini passerà dalla cattedra di ballo a quella di canto! Questo quanto si legge su Dagospia:

“Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?“.

In molti nel mentre sono rimasti delusi dal fatto di non ritrovare Arisa per la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, e senza dubbio questa sarà una grande perdita per il programma. In queste ore nel mentre è arrivata la reazione della stessa Rosalba, che sui social ha scritto un post dicendo la sua su quanto starebbe accadendo.

Nel mentre in queste ore è arrivata un’altra notizia che sta facendo discutere. Pare infatti che a lasciare Amici possa essere anche un’altra amata professoressa. Rivediamo di chi si tratta e chi potrebbe prendere il suo posto.