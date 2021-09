1 La lettera di Arisa

Oramai è noto a tutti che Arisa non sarà più insegnante di Amici, poiché ha deciso di intraprendere un’altra avventura. La vedremo infatti tra i concorrenti di Ballando Con Le Stelle. Una notizia che ha sorpreso in tanti e ha fatto non poco rumore. A ridosso della prima puntata del talent show di Canale 5, la cantante ha scritto una lunga lettera rivolta alla conduttrice e alla trasmissione. Eccone il contenuto:

“Buongiorno a tutti. Oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola di imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista”.

Si legge nel lungo post pubblicato su Instagram da Arisa. L’artista nella riflessione ha ricordato con grande affetto tutto ciò che è stato e sarà per sempre per lei il programma:

“È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita, per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi, come avevamo concordato ‘con me o senza di me tu ci sarai’. E poi…”

E ancora ha aggiunto:

“Auguro a tutto lo staff, dagli autori ai ballerini, dall’ufficio stampa ai prof di canto, ai tecnici, ai macchinisti, al regista, alla sartoria, alle signore dei camerini, agli autisti, di lavorare in serenità e di divertirsi. Sono tutte persone straordinarie ed è anche merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato”.

A seguire Arisa ha confessato che sentirà la mancanza di tutto e ha fatto un particolare ringraziamento a Maria De Filippi. Continua…