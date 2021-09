La cantante Arisa è entrata a far parte del cast dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle. Ecco tutti i dettagli a riguardo

Arisa nel cast di Ballando con le stelle 2021

Dopo il suo addio ad Amici di Maria De Filippi, Arisa era in cerca di una nuova avventura lavorativa in televisione. Già da qualche tempo si vociferava della partecipazione della cantante a Ballando con le stelle 2021, ma le trattative sembravano aver raggiunto un punto di stallo. A rilasciare, però, l’indiscrezione secondo la quale vedremo l’artista all’interno del cast dello show di Rai 1 è stato Dagospia, come riporta anche il sito Gossip e TV.

Sul portale si legge: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle“. Secondo i rumor, infatti, il direttore Stefano Coletta avrebbe dato il via libera nonostante non tutti fossero d’accordo:

La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era già iniziato a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni…).

La cantante pugliese, quindi, si aggiunge all’ipotetico cast che circola ormai da qualche tempo:

Morgan

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Federico Fashion Style

Fabio Galante

Andrea Iannone

Paola Barale

Rossella Flamingo

Ad oggi, però, l’unico nome ufficializzato da Milly Carlucci stessa a Ballando con le stelle 2021 è quello di Albano Carrisi. Gli altri potrebbero comparire oppure no, ancora non lo sappiamo con certezza. Dovremo attendere il 16 ottobre 2021 o la settimana precedente per avere a disposizione tutti i nomi. Nella giuria, invece, troveremo i gli esperti ai quali ci siamo ormai abituati da anni: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Nel caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news su Ballando con le stelle 2021, Arisa e molto altro ancora.

