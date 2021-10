1 Amici: ecco perché Arisa ha lasciato

Si è tanto parlato dell’addio di Arisa ad Amici di Maria De Filippi, tra rumor e presunti motivi sul suo allontanamento dal programma. In un’intervista a SuperGuida TV la cantante, ora ha svelato il vero motivo che l’ha portata a lasciare la trasmissione di Canale 5. Ecco le sue parole riprese dal sito che ne ha raccolto le dichiarazioni:

«Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. Ricordo Amici di quando c’era lei al centro e si parlava di argomenti che era difficile riproporre in casa. È stato anche un grande insegnamento a quell’epoca per me. Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perché non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose».

Ha spiegato Arisa a SuperGuida TV:

«E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perché appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto».

A seguire Arisa ha speso anche belle parole per la collega Lorella Cuccarini, che da quest’anno la sostituisce nel bancone di canto ad Amici. Di lei ha detto di essere una grande professionista: «(…) sa supportare delle persone che vogliono diventare dei comunicatori. Poi tra l’altro lei ha fatto dei Sanremo, anche se un po’ di tempo fa, ha ben in mente che cosa significa intrattenere, comunicare. Quindi sono convita che ricoprirà questo ruolo in maniera super wow».

Ha raccontato tra le colonne del portale web. Ma non è tutto perché Arisa ha avuto modo di parlare anche della nuova avventura a Ballando con le Stelle e della presunta clausola di cui tanto si è discusso…