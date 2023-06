NEWS

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

La partecipazione di Arisa al Pride

Nelle ultime settimane Arisa è stata molto criticata dalla comunità LGBTQI+ per le parole che ha usato per elogiare l’operato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo essere stata travolta dai commenti negativi, infatti, ha deciso di rinunciare alla partecipazione al Pride di Milano.

Lo ha rivelato lei stessa tramite alcune Stories su Instagram nelle quali ha spiegato di aver preferito evitare perché temeva che alcuni membri della comunità potessero metterla in imbarazzo. Tuttavia, la cantante ha voluto fare un augurio a tutti, ovvero quello di poter trovare il modo di realizzare i propri sogni ed essere felici:

“La diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. È ricchezza. Me l’avevate insegnato voi. Non condannate la gente perché non la pensa esattamente come voi, magari quella gente lì vi ama lo stesso, ma voi pensate di no.

I tempi cambiano, le mamme imbiancano, i fiori sbocciano e poi appassiscono, e poi rinascono. Bisogna lavorarci e crederci sempre. Se vi giocherete la carta dell’amore vincerete sempre. Ciao ciao LGBTQ+ people, auguri.

Nella giornata di ieri, ad ogni modo, è arrivata una segnalazionie su Arisa. Questa è stata diffusa dal profilo Instagram di Deianira Marzano. L’influencer ha pubblicato una foto che le è stata inviata da una follower che ha affermato:

“Ciao Deia. Arisa ha partecipato al Pride di Milano in forma privata, tra la gente. Scelta intelligente e grande lezione a chi l’ha insultata”.

Arisa ha preso parte al Pride di Milano

Arisa, quindi, nonostante le critiche non ha voluto rinunciare a sostenere la comunità LGBTQI+. Anche se non ha potuto essere una degli artisti ospiti ha comunque voluto supportare nel suo piccolo. Continuate a seguirci per tante altre news.