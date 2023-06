NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Temptation Island

La reazione del conduttore di Temptation Island

Ieri sera è partita ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island, e durante la puntata abbiamo fatto la conoscenza delle 7 coppie che sono partite per un viaggio nei sentimenti. A partecipare al reality show quest’anno ci sono anche Manuel e Francesca, insieme da due anni e 4 mesi. Tuttavia nel corso del tempo il ragazzo ha lasciato per ben 5 volte la sua compagna, non essendo sicuro dei suoi sentimenti. Nel corso della prima puntata così abbiamo visto come è iniziato il percorso della coppia, e di certo anche nelle prossime settimane ne vedremo di belle.

Durante la messa in onda del programma però qualcosa ha fatto sorridere il web. Nel corso del falò dei fidanzati, proprio Manuel si è più volte rivolto a Filippo Bisciglia con un soprannome, chiamandolo “Fil”. Sui social così, dopo la fine della puntata, è arrivata la divertente reazione del conduttore, che ha affermato: “Buonanotte da Fil”.

Manuel intanto, entrato nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, ha fatto una rivelazione inedita, facendo scoppiare in lacrime Francesca. Il ragazzo infatti ha raccontato che ogni qualvolta che lasciava la sua compagna, vedeva altre donne, e in merito ha affermato:

“La lascio e poi me la vado a riprendere, però non me la vorrei mai riprendere. La lascio perché dico ‘basta, mi sono rotto il c***o’. Però, poi mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me. Quando penso a un futuro, penso: ‘Ma io riesco a stare una vita con lei? Ce la faccio?’ Ecco perché non sono sicuro. Se stessimo a Ceccano e facessi un’altra ca***ta, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se ti capita di farla, poi ovviamente è difficile perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione”.