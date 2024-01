Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2024

Uomini e donne

Sul web in molti si chiedono perché Armando Incarnato è stato spesso assente a Uomini e Donne tra il 2023 e il 2024. Qualcuno ipotizza possa c’entrare anche la chirurgia estetica.

Armando Incarnato assente da Uomini e Donne

Il Cavaliere è un volto noto del dating show di Maria De Filippi da ormai diversi anni e il pubblico ha imparato ad apprezzarlo sempre di più. I suoi scontri con gli opinionisti o le Dame del parterre appassionano milioni di telespettatori, i quali però in questa edizione si sono chiesti più volte perché Armando Incarnato è assente da Uomini e Donne.

Anche nel nuovo anno la sua presenza è altalenante, a volte lo vediamo seduto tra gli altri Cavalieri e altre volte no. Lui stesso aveva affermato che si trattava di motivi personali ma non ha mai voluto rivelare di che cosa si trattasse. A quanto pare una persona aveva bisogno della sua presenza, ma non ha mai fatto riferimento a una presunta fidanzata.

Da escludere, visto che in seguito è tornato, battibecchi con la produzione del programma. In queste ore qualcuno ha addirittura ipotizzato che si potesse trattare di una convalescenza dovuta a dei ritocchi estetici. Secondo il web infatti sarebbe ricorso alla chirurgia estetica per rifarsi il naso.

Armando Incarnato ha però risposto al perché non c’è più stato a Uomini e Donne smentendo tale notizia. Sui social ha pubblicato una foto del 2020 in cui possiamo notare che il naso è lo stesso e poi ha scritto:

“Il mio chirurgo si prende cura della mia pelle, tutto qui. E prendersi cura del proprio corpo è cosa buona e giusta. Sempre le stesse domande, anzi, più che domande sempre le stesse affermazioni: naso rifatto! Date un’occhiata alle foto vecchie e toglietevi dalle… Non sapete dove puntare il dito. Provate a ritoccare un po’ la vostra cattiveria”.

Al momento non sappiamo perché Armando Incarnato è stato assente da Uomini e Donne così spesso, ma possiamo cancellare dalla lista anche la chirurgia estetica.