Armando Incarnato riceve un due di picche nella prima puntata: ecco da chi

1 Partenza amara per Armando Incarnato a Uomini e donne, il noto cavaliere ha già preso un due di picche. A darglielo una millenial. Ecco chi è.

Sono ripartite le registrazioni di Uomini e donne, con tanto di pubblico ma qualche novità. Il 27 e il 28 agosto sono stata registrate le prime due puntate che andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 7 settembre. E proprio grazie al pubblico presente abbiamo saputo tutte le anticipazioni su quanto accaduto. A tal proposito, tra i volti storici del programma ritroviamo, per il Trono Over, Armando Incarnato.

Il cavaliere sappiamo che è spesso al centro della polemica per il suo modo di fare e per le reazioni che spesso ha dopo che una conoscenza è finita. Ma nonostante la fama poco positiva che lo precede, molte donne hanno accettato negli anni il suo numero di telefono e hanno voluto conoscerlo. E anche quest’anno sembrava che Armando fosse partito subito in quarta, scambiandosi il numero di telefono con una nuova ragazza del parterre. Ma le anticipazioni hanno rivelato che poi lei gli ha rifilato un bel due di picche.

Infatti durante la seconda puntata di Uomini e donne viene fuori che Armando Incarnato ha lasciato dopo la prima puntata il numero ad una donna del parterre. Lei lo ha accettato, ma la sera che sarebbero dovuti uscire insieme (cioè dopo la registrazione della prima puntata) lei ha preferito passare la serata con le amiche. Ciò non è piaciuto per niente ad Armando che ha dato inizio ad una polemica. Ma tutti coloro che non lo sopportano hanno gongolato.

Ma chi è la ragazza che ha dato buca ad Armando? Grazie al sito Il Vicolo delle News siamo venuti a conoscenza del suo nome e del suo volto e vi anticipiamo già che si tratta di una millenial. Ecco chi è…