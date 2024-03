Armando incarnato di Uomini e Donne approda al cinema

Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

Uomini e donne

Armando Incarnato, protagonista per anni di Uomini e Donne, ha deciso di dedicarsi al cinema e reciterà in un film

Armando Incarnato ha rivelato che, per la prima volta, reciterà in un film dopo l’esperienza a Uomini e Donne. Ecco tutto quello che sappiamo sul titolo e la trama.

Il film con Armando Incarnato

Sembrerebbe proprio che Armando Incarnato si sia preso una pausa dalla ricerca dell’amore a Uomini e Donne preferendo dedicarsi a un altro aspetto della sua carriera. In passato aveva recitato in alcune scene di Gomorra 4 e 5, prima come stuntman e poi come spalla destra di un boss.

Adesso, invece, debutterà nel suo primo film dal titolo “Nati pregiudicati” di Stefano Cerbone. La trama parla di alcuni bambini nati da genitori legati alla criminalità organizzata, vittime di discriminazione e del pregiudizio. Più precisamente si tratta la storia di due amiche che saranno costrette a separarsi quando una faida tra le famiglie le catapulterà nella crudele realtà.

Al momento non sappiamo quale sarà il ruolo di Armando Incarnato, ma lui stesso ha riferito al settimanale Nuovo TV di essere entusiasta per questa nuovissima esperienza: “È un film indipendente, patrocinato dal Comune di Napoli, dove tutti abbiamo lavorato senza percepire un euro“. Poi ha detto qual è il significato del film:

“Far capire loro che, a volte, i giovani decidono di intraprendere la strada sbagliata. Siamo stati a parlare con i detenuti del regime di massima sicurezza del carcere di Secondigliano e dai loro racconti è emerso il dolore per certe scelte fatte”.

La data di uscita della pellicola al quale parteciperà Armando Incarnato non è ancora stata rivelata, ma dovrebbe avvenire molto presto. Nel cast saranno presenti molti volti noti a tutti coloro che hanno guardato la fortunata serie TV “Gomorra“. Ma anche due dei tiktoker più seguiti del momento: Lino Orso ed Emanuele Pingu.

