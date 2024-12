Maica Benedicto parla del suo possibile arrivo al Grande Fratello e non perde occasione per lanciare una stoccata

Nelle ultime ore si sta parlando della possibilità di rivedere Maica Benedicto al Grande Fratello come nuova concorrente del reality show. Adesso l’influencer interviene e lancia una stoccata.

Parla Maica Benedicto

Qualche settimana fa ad arrivare nella casa del Grande Fratello è stata Maica Benedicto. L’influencer, in occasione del gemellaggio con il Gran Hermano (format spagnolo del reality show), per alcune ore ha vissuto con gli inquilini e in breve ha conquistato il cuore del pubblico. A non passare inosservato è stato in particolare il legame che Maica sembrava aver stretto con Tommaso Franchi, al punto che la produzione ha deciso di spedire in Spagna il gieffino.

Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto e l’idraulico ha stoppato la conoscenza, facendo intendere di vedere la Benedicto solo come un’amica. A quel punto per Tommaso non sono mancate numerose critiche e anche la stessa influencer si è scagliata contro di lui.

Alcuni giorni fa nel mentre Maica Benedicto è stata eliminata dal Gran Hermano e in queste ore ha fatto ritorno alla sua vita di sempre. Ciò nonostante in rete si sta parlando sempre più insistentemente di un possibile arrivo dell’influencer al Grande Fratello, in qualità di nuova concorrente del reality show. Adesso così a rompere il silenzio è stata la stessa Maica. Nel corso di una diretta sui social la Benedicto ha parlato del suo presunto arrivo al GF e non ha perso occasione di lanciare una stoccata.

L’ex gieffina infatti ha affermato che qualora dovesse decidere di tornare all’interno della casa italiana sarà solo per riprendersi le sue creme. Ma non solo. Maica ha anche aggiunto che, nell’eventualità di un suo ingresso, non vorrà conoscere nessun “cucaracho”.

Maica dice che se verrà al Grande Fratello, sarà solo per riprendersi le sue creme e non vuole conoscere nessun “cucaracho”! 😂 #GrandeFratello #GH10D #Fresis10D pic.twitter.com/ODUWKf14s5 — Maica Regina 👑 (@maicafan1) December 10, 2024

Ma cosa accadrà dunque? L’influencer potrebbe davvero arrivare al GF come nuova concorrente? Non resta che attendere per scoprirlo.