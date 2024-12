Ieri sera Mida si è esibito in concerto a Roma e a salire sul palco a sorpresa è stata Lorella Cuccarini, che lo scorso anno ha seguito il cantante durante il percorso ad Amici.

La sorpresa di Lorella Cuccarini per Mida

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Lorella Cuccarini è arrivata ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professoressa. In queste ultime edizioni del talent show dunque la showgirl ha preso sotto la sua ala diversi allievi e li ha seguiti passo dopo passo nel loro percorso. Solo pochi mesi fa l’insegnante ha portato alla vittoria del programma Sarah Toscano e l’anno prima ha trionfato nella categorica canto con Angelina Mango. Lorella dunque svolge un lavoro impeccabile con i suoi ragazzi e per alcuni di loro sono arrivati traguardi importanti.

Nel corso dell’edizione 23 di Amici, oltre a Sarah, nella squadra della Cuccarini c’era anche Mida, che in questi giorni è partito per il suo primo tour di club. Solo ieri sera il giovane artista si è esibito a Roma e lo show ha registrato il tutto esaurito. Nel corso della serata il cantante ha presentato i brani che abbiamo ascoltato all’interno del programma e anche i nuovi pezzi. A un tratto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

A salire sul palco infatti è stata proprio Lorella Cuccarini, che ha fatto una bellissima sorpresa a Mida. I due si sono così stretti in un lungo e caloroso abbraccio e ovviamente non è mancata l’ovazione del pubblico. Il video del momento naturalmente ha fatto in breve il giro dei social e in molti hanno apprezzato il bellissimo gesto della showgirl, che è arrivata a supportare il suo ex allievo in una serata per lui molto speciale.

Lorella Cuccarini sale sul palco durante il concerto di Mida 😯 pic.twitter.com/S7UHEzoLlm — AMICI NEWS (@amicii_news) December 8, 2024

Attualmente nel mentre Lorella si sta anche molto battendo per Luk3, che come i fan di Amici ben sanno è stato preso di mira da Anna Pettinelli. Ma come proseguirà il percorso del cantante all’interno della scuola? Lo scopriremo nelle settimane a venire.