Ospite di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, Tina Cipollari ha rivelato se ad oggi esiste una possibile erede in televisione che potrebbe sostituirla nel suo ruolo.

Esiste una erede di Tina Cipollari in TV?

Tina Cipollari la conoscono tutti grazie alla sua immensa dose di ironia e autoironia che esibisce ogni giorno, da oltre vent’anni, durante Uomini e Donne. Per tale ragione, quando è stato annunciato che sarebbe stata ospite di Francesca Fagnani a Belve tutto il web è andato in visibilio.

Gli spettatori si aspettano divertenti e anche profonde rivelazioni sulla sua vita privata in generale e anche dal punto di vista della carriera. Potrebbero non mancare nemmeno dei riferimenti a Gemma Galgani, la quale ha parlato dell’opinionista nel corso della propria intervista a Verissimo.

Nel frattempo, qui sotto, possiamo vedere un video che ci fornisce una piccola anticipazione della puntata di Belve, in onda questa sera 10 dicembre 2024. Vediamo la presentatrice chiedere: “Non succede, ma in caso lei ha individuato una sua erede?“. Questa la risposta carica di ironia:

“No, dopo di me basta. Non ci può essere, neanche se mi clonano. Io ho delle caratteristiche che non sono di nessun’altra persona. Intanto la mia autoironia, non ce l’hanno tutti. La mia simpatia, cioè trova una più alla mano di me. Sono anche intelligente”.

Il video si chiude con la Fagnani che scherza affermando di avere “il terrore” di porle la domanda sul suo pregio. Sicuramente ne sapremo di più questa sera quando andrà in onda la puntata di Belve con Tina Cipollari.

Tra gli altri ospiti, inoltre, ricordiamo che saranno presente anche Valeria Bruni Tedeschi ed Elena Sofia Ricci. Verrà trasmessa anche la breve clip di Teo Mammucari, il quale pare abbia lasciato lo studio durante le registrazioni perché infastidito dalle domande.