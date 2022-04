La polizia ha arrestato ASAP Rocky

Non sembrerebbe esserci pace per Rihanna in questi giorni. Dopo la notizia del presunto tradimento (prontamente smentita) del suo compagno ASAP Rocky, dal quale aspetta un figlio, è arrivata una nuova bufera a travolgere la cantante. Poco fa infatti NBC News e TMZ hanno annunciato che la polizia ha arrestato il rapper questa mattina all’aeroporto di Los Angels, per via di una presunta sparatoria. Ma facciamo un piccolo passo indietro per capire quello che sta accadendo. In questi ultimi giorni la coppia, a seguito dei gossip, ha deciso di trascorrere dei giorni alle Barbados, in compagnia della famiglia di Rihanna.

Questa mattina i due hanno così fatto rientro a Los Angeles con un jet privato. Tuttavia all’atterraggio la polizia ha fermato ASAP e lo ha trattenuto. Stando a quello che riporta TMZ sembrerebbe infatti che il rapper sia stato accusato di aver sparato a un uomo il 6 novembre 2021. Sempre secondo quello che si legge sul noto portale pare che la vittima abbia raccontato di essere stata aggredita dal compagno di Rihanna, che lo avrebbe fermato mentre passeggiava insieme ad altre persone a Los Angeles. A quel punto il rapper avrebbe sparato 4 colpi di pistola, uno dei quali avrebbe sfiorato la mano sinistra dell’uomo in questione.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, sembrerebbe che ASAP Rocky conoscesse la vittima e che la sparatoria sia avvenuta a seguito di una lite. Sempre stando a quello che si legge, pare che l’uomo in questi mesi abbia collaborato con le forze dell’ordine, che hanno così identificato nel rapper il presunto colpevole.

Attualmente dunque ASAP è trattenuto dalla polizia, che starebbe cercando di avere un mandato di perquisizione per entrare in casa dell’artista. Nelle prossime ore tuttavia giungeranno ulteriori dettagli e naturalmente noi di Novella2000.it siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso. Nel mentre attendiamo una prima dichiarazione da parte di Rihanna o da chi ne fa le veci.

