1 Le scuse di Louis Pisano a Rihanna e Asap Rocky

In queste ultime 24 ore a finire al centro dell’attenzione mediatica mondiale sono stati Rihanna e Asap Rocky. Stando a una bomba lanciata dall’influencer Louis Pisano, il rapper avrebbe infatti tradito la cantante con la shoe designer Amina Muaddi. Il blogger ha per di più aggiunto che i due, che come sappiamo aspettano il loro primo figlio, si sarebbero anche lasciati. Queste le dichiarazioni di Pisano:

“Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati. Lei ha rotto con lui dopo che l’ha beccato a tradirla con la designer di scarpe responsabile di aver creato le calzature Fenty e spesso la cantante è stata vista a indossare le scarpe del suo stesso brand. ASAP e la designer non sono una novità. Anni fa si vedevano e hanno collaborato anche a una collezione di calzature. Le cose si sono messe male da Craig’s a Los Angeles. Ha anche smesso di seguirla su Instagram”.

Naturalmente in pochi minuti il pettegolezzo ha fatto il giro del mondo. A quel punto a intervenire è stata una fonte vicina a Rihanna e ad Asap Rocky, che ha categoricamente smentito le dicerie. Poche ore fa così a tornare a parlare è stato Louis Pisano, che con un lungo post sui social ha fatto le sue scuse alla coppia. Queste le sue dichiarazioni:

“L’altra sera ho preso la stupida decisione di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto. Non parlerò delle fonti, né darò la colpa agli altri perché alla fine ho preso io la decisione di scrivere quel tweet, premere invio e diffonderlo con il mio nome. Vorrei chiedere scusa ufficialmente a tutte le parti che ho tirato in ballo con le mie azioni e con il mio tweet. Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni per il male che ho potuto causare. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Lascerò per qualche tempo Twitter per capire come cominciare a usare meglio le mie piattaforme. Chiedo di nuovo scusa per questo dramma non necessario”.

Come se non bastasse in queste ore a parlare è stata anche Amina Muaddi, presunta amante di Asap Rocky e collaboratrice di Rihanna. Rivediamo le sue parole.