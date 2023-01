Ascanio macina un successo dopo l’altro e dopo Amici sbarca in Rai

NEWS

Debora Parigi | 20 Gennaio 2023

Amici 22

Ascanio dopo Amici arriva in Rai da Fiorello

Non sembra arrestarsi il successo di Ascanio, cantante emergente uscito troppo presto da Amici 22 dopo una sfida inaspettata voluta da Lorella Cuccarini. Al suo posto è entrata Angelina, figlia di Mango e artista davvero molto brava. Ma per il pubblico l’uscita di Ascanio è stata ingiusta, magari qualcun’altro si meritava meno di stare dentro la scuola. E soprattuto la sua eliminazione è arrivata prima che il suo inedito Margot potesse uscire sulle piattaforme digitali.

Nonostante questa eliminazione, il cantante ha pubblicato il suo brano (che era già stato prodotto) e inaspettatamente ha avuto un enorme successo in termini di ascolti. In poco tempo ha superato gli inediti di tutti gli altri ragazzi ancora nella scuola. E con un successo dopo l’altro, proprio ieri ha superato i 3 milioni di stream su Spotify. Una cosa mai accaduto nella storia del programma di Maria de Filippi.

Ma non finisce qui, perché Ascanio, proprio grazie al suo successo, è arrivato fino in Rai. Ha infatti preso parte a Viva Rai2, il programma di Fiorello che va in onda tutte le mattine. Andando nel dettaglio, il cantante ex Amici è apparso proprio all’inizio della puntata di oggi, venerdì 20 gennaio. L’ha infatti aperta con la sua canzone Margot, ma col testo leggermente modificato proprio per presentare la trasmissione.

Sul web i suoi fan sono totalmente impazziti e nel breve testo modificato, c’è chi ci ha visto anche una piccola frecciatina. Quando dice “con tutti i giovani più forti del momento con lui”, alcuni utenti hanno visto una stoccata al programma di Maria De Filippi.

Noi comunque siamo davvero contenti che il giovane cantante stia raggiungendo tutti questi traguardi importanti. Si merita il successo e gli auguriamo che possa continuare nel futuro con altri pezzi che possano diventare delle vere hit.

Potete rivedere la puntata di Viva Rai2 di oggi e quindi la parte con il cantante QUI su RaiPlay.