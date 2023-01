Eliminato da Amici, Ascanio supera i 3 milioni di stream su Spotify

NEWS

Debora Parigi | 20 Gennaio 2023

Amici 22

Un altro grande traguardo per l’ex di Amici 22 Ascanio

Il caso Ascanio ad Amici 22 ha sicuramente dell’incredibile perché probabilmente quello che sta capitando a lui non era mai successo nella storia del programma. Entrato nella scuola con una sfida voluta da Rudy Zerbi verso l’allievo di Arisa Andre, il giovane ha iniziato tranquillamente il suo percorso. Ha fatto sentire il suo inedito, Margot, e si è aggiudicato la produzione del pezzo.

Purtroppo, alcuni giorni prima che la canzone potesse uscire su tutte le piattaforme digitali, è stato vittima di una sfida. Lorella Cuccarini, infatti, aveva notato una cantante ai casting che le era piaciuta molto e cioè Angelina. Considerando che in quel periodo il suo allievo Niveo era disastroso, tutti pensavano ad una sostituzione. Invece la prof ha deciso di mettere in sfida Ascanio che ha perso e quindi ha lasciato la scuola senza la possibilità di farsi conoscere bene.

Questo non l’ha fermato nella sua carriera e così ha fatto comunque uscire il suo inedito (dato che era già prodotto quindi c’era un grande lavoro dietro) e subito è schizzato in alto con gli ascolti. In poco tempo Margot è riuscito a superare tutti gli altri brani degli allievi ancora dentro ad Amici. Un vero record, una cosa mai successa. Non era mai capitato, infatti, che un allievo eliminato riuscisse a fare più ascolti di tutti gli altri ancora dentro la scuola.

Ma ieri per il giovane cantante è arrivato un altro grande traguardo, riguardante sempre gli ascolti digitali. Infatti su Spotify Margot ha superato i 3 milioni di stream. Un vero e proprio successo che ha reso l’ex allievo di Zerbi davvero felice. Infatti con una storia sul suo profilo Instagram ha annunciato la notizia e ha ringraziato tutti. Inoltre ha invitato i fan a continuare ad ascoltare il pezzo.

Insomma, complimenti davvero a questo ragazzo!