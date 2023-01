Uomini e donne, Nicole è la nuova tronista (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Gennaio 2023

Uomini e donne

Presentata Nicole, la nuova tronista di Uomini e donne

Si sta svolgendo in questo momento la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne. Puntata particolare perché, come era stato anticipato sui social, sono stati presentati i nuovi tronisti. La prima tronista si chiama Nicole e abbiamo alcune informazioni su di lei grazie al video di presentazione già uscito in esclusiva su Witty TV.

“Mi piacciono gli sport faticosi, quegli acquatici e le rampicate. Adoro i motori e amo guidare. Non a caso da bambina mi chiamavano il maschiaccio di casa”. Così si presenta Nicole che ha 29 anni e viene da Roma. Abita da sola e sta facendo i lavori di ristrutturazione nella parte sotto della casa.

Abita comunque vicina ai genitori, ai quali è molto legata. Del padre dice che è un “bonaccione” e ha preso questo lato del carattere da lui. La mamma, invece, le ha trasmesso l’amore per la cucina e lei si considera una buona forchetta. Lavora come account manager di un’azienda informatica, inoltre cura la parte social marketing di un ristorante di Roma. La sua vita è quindi molto frenetica e le piace tanto.

Per quanto riguarda la sua partecipazione a Uomini e donne, Nicole dice che non cerca delle caratteristiche speciali in un uomo. Ma non tollera tre cose: bugiardi, presuntuosi e maleducati. Il motto della sua vita è: “Ciò che non può ucciderti ti rende più forte”. E infatti questa frase se l’è anche tatuata. È una frase che per lei vale anche in amore. Cerca un uomo che sia educato e sul quale fare affidamento. Si definisce un’eterna romantica, quindi sogna un amore eterno. Lo ha vissuto in famiglia e quindi vorrebbe riviverlo anche nella famiglia che costruirà. Insomma, cerca amore da favola.

Potete vedere QUI il video di presentazione.