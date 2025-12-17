Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Sandokan chiude in trionfo

La serata di martedì 16 dicembre 2025 è nel segno del gran finale di Sandokan: la fiction di Rai1 chiude a 4.116.000 spettatori con il 25,4% di share, dominando il prime time e confermandosi fenomeno di stagione. Su Canale 5 La Notte nel Cuore si ferma a 2.192.000 spettatori con il 13,9%, doppiata dalla Tigre della Malesia e lontana dalla soglia del 15% nonostante il traino del prime time festivo.​

Primetime: fiction, reality e Iene

Nel resto dell’offerta serale, Italia1 centra un risultato eccellente con Le Iene, che dopo la lunga presentazione arrivano a 1.342.000 spettatori e l’11,1%, imponendosi come terza forza della serata e riferimento per il pubblico giovane. Rai3 con Amore Criminale si attesta su 846.000 spettatori (4,7%), mentre Rete4 con È Sempre Cartabianca raggiunge 546.000 spettatori e il 4,3%; su La7 DiMartedì totalizza 1.435.000 spettatori con l’8,9% (7,4% nella parte DiMartedì Più), confermando il talk di Floris come pilastro del martedì politico. Chiudono il quadro N.C.I.S. Sydney su Rai2, in forte difficoltà con appena 314.000 spettatori e l’1,9%, il film natalizio Un Natale all’altezza su Tv8 (281.000 spettatori, 1,5%) e Only Fun – Comico Show sul Nove con 533.000 spettatori e il 3,3%.​

Access primetime e preserale

In access prime time continua la sfida tra game show: su Rai1 Cinque Minuti raggiunge 4.003.000 spettatori e il 20,5%, mentre Affari Tuoi vola a 5.072.000 spettatori con il 24,5%, beneficiando dell’attesa per il finale di Sandokan. Canale 5 però mantiene il vantaggio numerico con Gira La Ruota della Fortuna (4.372.000 spettatori, 22%) e soprattutto con La Ruota della Fortuna, che domina l’access con 5.438.000 spettatori e il 26,4% di share. In preserale, Rai1 allunga il passo: L’Eredità – La Sfida dei 7 arriva a 3.544.000 spettatori (25,2%) e il gioco principale sale a 4.775.000 spettatori con il 28,4%, mentre su Canale 5 Caduta Libera si ferma a 1.884.000 spettatori (14,6%) nella parte iniziale e 2.707.000 spettatori con il 17,5% nel segmento principale.​

Daytime: Rai1 solida, Mediaset fortissima sul pomeriggio

Nel daytime di Rai1, la filiera informativa e di intrattenimento resta molto competitiva: La Volta Buona si attesta intorno al 14,4–16,3%, Il Paradiso delle Signore raggiunge 1.621.000 spettatori con il 17,3% e Vita in Diretta, sommando anteprima e blocco principale, arriva fino a 2.344.000 spettatori con il 20,4%. Canale 5 risponde con un pomeriggio in gran forma: Beautiful (1.944.000 spettatori, 15,8%), Io Sono Farah (1.877.000, 15,6%), Forbidden Fruit (2.144.000, 18,3%), Uomini e Donne (2.393.000 spettatori, 22,8%), La Forza di una Donna (2.113.000, 22,6%) e Amici (1.540.000, 16,4%) costruiscono un blocco fortissimo sul target commerciale, chiuso dal doppio segmento di Dentro la Notizia tra il 15,5% e il 16,4%.​

Bilancio della giornata

Il 16 dicembre consegna così un martedì dominato dal finale di Sandokan, che con il 25,4% di share stacca nettamente La Notte nel Cuore al 13,9%, mentre Le Iene e DiMartedì occupano stabilmente il podio delle alternative. In access e preserale il braccio di ferro tra Affari Tuoi / L’Eredità e La Ruota della Fortuna / Caduta Libera resta il vero motore degli ascolti quotidiani, mentre nel daytime il testa a testa tra l’offerta informativa di Rai1 e la serialità–intrattenimento di Canale 5 continua a definire gli equilibri tra le due ammiraglie.​

