Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

La domenica del 30 novembre 2025 si è chiusa con gli ascolti in un testa a testa in prima serata, vinto poi da Canale 5. La Notte nel Cuore ha infatti conquistato 2.609.000 spettatori, pari al 16,5% di share, imponendosi sulla commedia romantica di Rai1 Carosello in Love, che si è fermata a 2.477.000 spettatori con il 15,3%. La fiction turca conferma così la sua tenuta sul pubblico serale, mentre il film di Rai1, pur ben confezionato e in prima visione, non è riuscito a completare il sorpasso.​

Rai3 ha messo a segno un ottimo risultato con Report, che è salito a 1.765.000 spettatori e il 10% di share, migliorando la performance della settimana precedente e dimostrando come l’inchiesta resti un appuntamento centrale della domenica. Sul Nove, Che Tempo Che Fa ha vissuto una serata in crescita: 1.901.000 spettatori e il 10,8% nella parte centrale con picchi oltre i 2 milioni, seguiti da un solido 9,9% per Il Tavolo, confermando il talk come terza forza “di qualità” della domenica. Italia1 con Zelig On ha divertito 856.000 spettatori (6,2%), Rete4 con Fuori dal Coro ha totalizzato 690.000 spettatori (5,7%), mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha coinvolto 812.000 spettatori con il 4,7%.​

Access, Pomeriggio e Daytime

In access prime time, il duello dei game show ha visto ancora una volta Canale 5 prevalere con La Ruota della Fortuna, che ha toccato circa 5,3 milioni di spettatori, staccando Affari Tuoi su Rai1 fermo a circa 4,4 milioni, con un delta di share significativo a favore del quiz di Gerry Scotti. Rai1 ha comunque mantenuto una solida base con Cinque Minuti e il gioco dei pacchi, mentre sul Nove la versione breve Che Tempo Che Farà ha scaldato il pubblico con oltre 700.000 spettatori in access.​

Il pomeriggio ha visto Rai1 protagonista con Domenica In, che ha raccolto 2.497.000 spettatori e il 20,3% nella prima parte e 1.932.000 spettatori con il 17,4% nella seconda, prima di cedere il testimone alla finale dello Zecchino d’Oro, seguita da 2.425.000 spettatori e il 16,8%. Canale 5 ha risposto con il blocco formato da Amici e Verissimo, quest’ultimo stabile su buoni livelli nelle due parti del programma, delineando una domenica pomeriggio equilibrata tra talk, musica e storie.​

Il daytime mattutino ha visto Rai1 presidiare le famiglie con Unomattina in Famiglia, Check Up e A Sua Immagine, mentre Canale 5 ha optato per Speciale TG5, documentari e Santa Messa. Rai2 si è ritagliata i suoi spazi con lo sport e Rai3 con Mi Manda Raitre e O Anche No, in un mosaico dove ogni rete ha difeso il proprio posizionamento editoriale.​

Analisi Conclusiva

La domenica del 30 novembre consegna a Canale 5 la vittoria del prime time con La Notte nel Cuore al 16,5% contro il 15,3% di Carosello in Love, mentre Report e Che Tempo Che Fa si confermano colonne dell’informazione e del talk di approfondimento, entrambi intorno o sopra il 10%. In access, il gap tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi resta marcato, ma la competizione rimane accesa. Nel pomeriggio, Domenica In, Zecchino d’Oro, Amici e Verissimo disegnano una TV domenicale ancora fortemente generalista, dove intrattenimento, musica e racconto popolare continuano a fare la differenza.​

