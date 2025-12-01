Ascolti tv 30 novembre 2025, sfida tra Rai e Mediaset
Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it
La domenica del 30 novembre 2025 si è chiusa con gli ascolti in un testa a testa in prima serata, vinto poi da Canale 5. La Notte nel Cuore ha infatti conquistato 2.609.000 spettatori, pari al 16,5% di share, imponendosi sulla commedia romantica di Rai1 Carosello in Love, che si è fermata a 2.477.000 spettatori con il 15,3%. La fiction turca conferma così la sua tenuta sul pubblico serale, mentre il film di Rai1, pur ben confezionato e in prima visione, non è riuscito a completare il sorpasso.
Rai3 ha messo a segno un ottimo risultato con Report, che è salito a 1.765.000 spettatori e il 10% di share, migliorando la performance della settimana precedente e dimostrando come l’inchiesta resti un appuntamento centrale della domenica. Sul Nove, Che Tempo Che Fa ha vissuto una serata in crescita: 1.901.000 spettatori e il 10,8% nella parte centrale con picchi oltre i 2 milioni, seguiti da un solido 9,9% per Il Tavolo, confermando il talk come terza forza “di qualità” della domenica. Italia1 con Zelig On ha divertito 856.000 spettatori (6,2%), Rete4 con Fuori dal Coro ha totalizzato 690.000 spettatori (5,7%), mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha coinvolto 812.000 spettatori con il 4,7%.
Access, Pomeriggio e Daytime
In access prime time, il duello dei game show ha visto ancora una volta Canale 5 prevalere con La Ruota della Fortuna, che ha toccato circa 5,3 milioni di spettatori, staccando Affari Tuoi su Rai1 fermo a circa 4,4 milioni, con un delta di share significativo a favore del quiz di Gerry Scotti. Rai1 ha comunque mantenuto una solida base con Cinque Minuti e il gioco dei pacchi, mentre sul Nove la versione breve Che Tempo Che Farà ha scaldato il pubblico con oltre 700.000 spettatori in access.
Il pomeriggio ha visto Rai1 protagonista con Domenica In, che ha raccolto 2.497.000 spettatori e il 20,3% nella prima parte e 1.932.000 spettatori con il 17,4% nella seconda, prima di cedere il testimone alla finale dello Zecchino d’Oro, seguita da 2.425.000 spettatori e il 16,8%. Canale 5 ha risposto con il blocco formato da Amici e Verissimo, quest’ultimo stabile su buoni livelli nelle due parti del programma, delineando una domenica pomeriggio equilibrata tra talk, musica e storie.
Il daytime mattutino ha visto Rai1 presidiare le famiglie con Unomattina in Famiglia, Check Up e A Sua Immagine, mentre Canale 5 ha optato per Speciale TG5, documentari e Santa Messa. Rai2 si è ritagliata i suoi spazi con lo sport e Rai3 con Mi Manda Raitre e O Anche No, in un mosaico dove ogni rete ha difeso il proprio posizionamento editoriale.
Analisi Conclusiva
La domenica del 30 novembre consegna a Canale 5 la vittoria del prime time con La Notte nel Cuore al 16,5% contro il 15,3% di Carosello in Love, mentre Report e Che Tempo Che Fa si confermano colonne dell’informazione e del talk di approfondimento, entrambi intorno o sopra il 10%. In access, il gap tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi resta marcato, ma la competizione rimane accesa. Nel pomeriggio, Domenica In, Zecchino d’Oro, Amici e Verissimo disegnano una TV domenicale ancora fortemente generalista, dove intrattenimento, musica e racconto popolare continuano a fare la differenza.
