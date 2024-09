Il prossimo 16 maggio a Milano si svolgeranno i Billboard Women in Music e durante la serata verranno premiate alcune delle artiste italiane più influenti dell’anno. A sorpresa però grande assente all’evento è Angelina Mango.

L’assenza di Angelina Mango dà il via alla polemica

Non si contano ormai i successi raggiunti da Angelina Mango nell’ultimo anno. Dopo Amici di Maria De Filippi infatti la giovane artista ha dato il via alla sua carriera e nel giro di una manciata di mesi ha conquistato un traguardo dietro l’altro. Solo lo scorso febbraio la cantante ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia e così a maggio Angelina ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Festival. Ma non è finita qui. Allo stesso tempo la Mango ha rilasciato il suo nuovo album, pokè melodrama, che ha scalato le classifiche.

Nel mentre l’ex allieva di Amici ha iniziato a girare l’Europa con una serie di live esclusivi e a breve partirà il suo nuovo tour, che nel nostro paese ha già registrato tutti sold out. Insomma di certo Angelina è una delle artiste del momento e questo per lei è un anno d’oro. In questi giorni tuttavia qualcosa ha fatto storcere il naso ai fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come in molti sapranno, il 16 settembre a Milano si terranno i Billboard Women in Music. Nel corso della serata verranno premiate le donne italiane più influenti dell’anno, da Laura Pausini (che riceverà il premio Icon), a Elodie (che ha vinto nella categoria miglior performer). Tuttavia in molti hanno notato l’assenza di Angelina Mango, alla quale non verrà assegnato alcun riconoscimento.

A essere premiata come manager dell’anno sarà invece Marta Donà, che come sappiamo si occupa di seguire proprio la cantante de La Noia. L’accaduto ha così dato il via a una lunga polemica. I fan, e non solo, si sono infatti chiesti come mai alla Mango non verranno consegnati premi. Non è da escludere tuttavia che ci siano sorprese dell’ultimo minuto. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà lunedì sera.