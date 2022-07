Astro Novella di Joss: Gabriel Garko e il mezzo secolo di bellezza

Carta natale di Gabriel Garko

Gabriel Garko affascinante attore italiano nasce sotto il segno del Cancro con ascendente Vergine. Dotato di naturale carisma talento, ereditato per naturale incarnazione, ed esprimibile dall’unione nodo Sud-Sole presente nell’undicesimo campo natio. Una posizione del Sole che lo conduce a essere connesso agli altri e, nella prima parte della vita, ad apprendere dagli amici a circondarsi di molte persone, perché amante della compagnia.

Energia solare che trasmuta nella seconda parte della vita, portando il soggetto a essere molto più accorto nelle frequentazioni e a selezionare con forte attenzione.

La forza del Sole si modifica portando Gabriel Garko a maggior introspezione e conoscenza del sé. Molto forte il concentrato energetico di Marte-Mercurio-Luna, che gli regala forte personalità, molta decisione, e a tratti intransigenza.

La posizione Marte-Luna in congiunzione nel segno del Leone – ossia dell’Io, del protagonismo -, ci racconta della sua necessità di piacere a tutti.

L’energia femminile si confonde col maschile, portandolo a vivere veri e propri sbalzi di umore improvvisi.

Unione polare e futuro

L’unione di questi pianeti a polarità opposta in un segno governato dal Sole regala al soggetto forti momenti di notorietà, e la contemporanea fotografia natia di Saturno e Venere nel decimo campo dei Gemelli ripone in evidenza la sua scalata al successo, imposta dalle stelle e dalla corrente di vita della sua scintilla divina incarnata.

Ottimo il trigono che si forma con Urano in Bilancia nel secondo campo natale. La televisione (Urano) permette una brillante carriera (trigono Saturno-Venere al decimo campo) in cui mette in mostra la sua bellezza (Bilancia governata da Venere al trigono nel decimo campo) e il costante, ormai superato, bisogno di perfezione estetica.

Giove in Capricorno nel quarto campo natale segnala come Gabriel Garkoo abbia dovuto faticare molto per ottenere la notorietà e i successi artistici che ne hanno segnato la carriera. A discapito della vicinanza alla sua famiglia d’origine, per la quale nutriva sin dagli albori un forte amore a tratti condizionante.

Il futuro? Anni impegnativi il 2023-2024. Si segnala un incontro importante, il consolidamento di un’unione, e ulteriori successi nella sfera professionale nell’estate 2022 e nella prima parte del 2023. Auguri!

a cura di Joss Procino

