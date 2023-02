Astro Novella di Joss: il meraviglioso zodiaco di Rihanna

Vip Style

Redazione | 18 Febbraio 2023

Meraviglioso lo zodiaco di Rihanna (Pesci ascendente Ariete), con uno stellium di pianeti nel settore Ovest zodiacale.

La presenza di Giove in Ariete sancisce la fortuna natìa della giovane artista, che in breve tempo riesce a raggiungere le top chart internazionali.

La presenza di Mercurio in Acquario la rende estrosa e simpatica, creativa al punto giusto da essere un’icona mondiale di fascino e glamour, specie agli esordi.

Il Sole in Pesci, insieme al Nodo Nord, definisce in lei un talento innato che probabilmente e secondo studi esoterici sono stati acquisiti da esistenze passate. Anche la congiunzione Luna e Venere all’ascendente la rendono una diva pop bella e magnetica, tanto da risultare una delle 100 donne più belle al mondo secondo la rivista International glamour style nel 2018.

Venere in Ariete è anche garanzia di un temperamento fallico che, spesso e volentieri, ha messo in luce alcuni suoi comportamenti opinabili a membri del suo entourage.

Vittima di violenze

“Come si semina, si raccoglie”, direbbe il saggio, perché negli ultimi anni è balzata alla cronaca per essere stata vittima di violenza da parte di un suo ex partner. Infatti, la presenza di Plutone in Scorpione nel settimo campo zodiacale, che per antonomasia è considerato il campo del partner e delle nostre relazioni con gli altri, definisce la possibilità energetica che forme di violenza possano essere subite dal soggetto che detiene tali pianeti.

Tuttavia, l’istinto e il coraggio hanno caratterizzato la pantera della musica pop internazionale anche di recente, quando è divenuta mamma e si è mostrata in tutte le sue curve ai suoi fans.

In tutta la sua carriera ha venduto 60 milioni di album all’estero e 100 milioni entro i confini statunitensi, e questo significativo dato si rifà direttamente alla presenza di Nettuno al medio cielo del suo zodiaco: pianeta della musica e punto massimo nella carriera.

Come una vera artista internazionale che si rispetti, lo zodiaco di Rihanna presenta quattro pianeti nel nono campo solare, campo relativo ai viaggi e agli spostamenti internazionali, i viaggi lontani.

Dalle Barbados all’Olimpo musicale

Marte in Sagittario sottolinea nuovamente il suo successo al di là dei confini delle Barbados, in cui è nata.

Urano nel nono campo capricornino sottolinea la necessità per lavoro di doversi spostare dalla terra d’origine.

Da non dimenticare, gli esordi di Rihanna che ancor piccina è stata presentata al produttore Evan Rogers in vacanza con la moglie alle Barbados. Da quel momento è partita la sua scalata al successo.

A 16 anni si trasferì definitivamente in America. Non poté farlo prima perché la legge americana rende maggiorenni solo al compimento dei 16 anni, e andò a vivere con il produttore Evan Rogers e sua moglie.

Con Rogers incise le prime canzoni, tra cui il successo internazionale Pon de replay, ottenendo un contratto di sei album con un’etichetta indipendente.

Rihanna e il futuro nella musica

Le Moire hanno sempre un percorso segnato per tutti, e la presenza di Saturno congiunto a Nettuno premiano Rihanna regalandole una vita speciale, trasformandola in una superstar internazionale.

Scommetto che sentiremo parlare ancora a lungo della brava e bella Rihanna, con una sua rinascita musicale del tutto nuova nella seconda parte del 2023 e in tutto il 2024.

Giove e Urano auspicano un cambiamento senza precedenti.

a cura di Joss Procino