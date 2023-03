Astro Novella di Joss: l’Ariete Cesare Cremonini

Spettacolo

Redazione | 22 Marzo 2023

Lo Zodiaco di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini nasce sotto il segno dell’Ariete con ascendente Cancro. La grinta e il fare consapevole non gli mancano, e quel Sole stretto al Medio Cielo lo rende un personaggio pieno di creatività e di ambizione.

Ha raggiunto la fama con grande sacrificio, complice Marte congiunto a Giove in Leone nel secondo campo, che stabilisce quanto improvvisamente l’abbia ottenuto e quanto altrettanto lunga sia stata la scalata alla vetta.

Tutto, nel suo Zodiaco, parla di un uomo dai grandi sogni, aspirazioni, forza d’animo e volontà per realizzarli. Ciò si mescola a un’intensità valida nell’espressione delle emozioni proprie e altrui.

Venere in Toro, Luna in Leone, Mercurio in Pesci lo rendono un bravissimo compositore, perché in grado di narrare con semplicità i grovigli del cuore.

Belle sono anche le posizioni di Nettuno e Urano nel sesto e quinto campo rispettivo, quasi a sottolineare ancora una volta la passione per la musica e una vita predisposta dalle stelle per ottenere meritato successo.

Il cuore delle sua musica

Nettuno trigona il Sole in concorso a un’opposizione di Plutone generazionale in Bilancia. Il leitmotiv di molti suoi brani riguarda l’amore vissuto e perso, e si affaccia alla descrizione sistemica del dolore di una perdita, della fine di un amore, lutto simbolico e faccia di una stessa moneta in cui al lato opposto vi è raffigurato l’amore. Quasi a indicare come dietro a un grande amore vige inevitabile un grande dolore.

Anche le trattazioni cinematografiche moderne illustrano l’amore così, come un dualismo ineluttabile privo del libero arbitrio, per cambiare e poter cambiare. Cesare lo sa, e questa realtà è intrisa della sua dolcezza, del suo essere romantico, sigillo stilistico della sua musica.

Un’immagine espressa dalla connivenza di Luna-Marte in Leone. Cesare è sì forte, ma necessita di una donna abile nel dargli i giusti indirizzi di vita. Luna e Marte in Leone indicano per il maschio eterosessuale la ricerca di una donna forte e dominante nel rapporto.

Novità musicali nell’estate 2023

Per mirroring lui esercita spirito decisionale sul lavoro: game power in cui deve sempre decidere come esprimersi, come esprimere la sua musica e come relazionarsi al pubblico sul palcoscenico (anche se non pare interessargli molto il giudizio dell’opinione pubblica!).

Saturno in Capricorno, avuto di passaggio nel suo sesto campo proprio durante il Covid, ha coattamente interrotto i suoi tour. Lo stesso Saturno che gli ha concesso però di creare nuove canzoni e altri successi che sentiremo dall’estate 2023 in poi.

Cesare Cremonini è la garanzia assoluta di come i pianeti al momento della nascita accendano i semi del talento presenti nel DNA spirituale di ognuno di noi, come tesoretto di apprendimenti avuti di vita in vita.

Un augurio speciale a Cesare! Cento dei suoi giorni più belli, dalla redazione di Novella!

a cura di Joss Procino