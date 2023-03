GFVip, Attilio Romita svela per chi fa il tifo e come va con Mimma

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 22 Marzo 2023

Grande Fratello Vip

Intervistato da Novella 2000, Attilio Romita ha rivelato come vanno le cose con la fidanzata Mimma e per chi tifa al GFVip

Con sorpresa di tutti, Attilio Romita si è dimostrato perfettamente a suo agio nella casa del GFVip. Voluto fortemente dagli autori del reality, è rimasto in gioco fino a qualche settimana fa, tagliando il traguardo di più della metà delle puntate previste. In coda alla sua esperienza, tuttavia, il giornalista è caduto su una buccia di banana che porta il nome di Sarah Altobello, mandando in crisi, a casa, la fidanzata Mimma Fusco.

L’imprenditrice barese, legata a Romita da quasi dieci anni, è rimasta delusa dal comportamento del giornalista, avvicinatosi alla Altobello più del dovuto.

D’altronde Sarah non nascondeva il suo debole per l’ex mezzobusto del Tg1, arrivando persino a dichiarare che, se Attilio non fosse stato impegnato, avrebbe accettato di frequentarlo anche fuori dal reality.

Romita, evidentemente sensibile al fascino femminile, si è lasciato talvolta blandire dalle lusinghe della showgirl, cadendo nella trappola di baci e battute per la fidanzata inaccettabili.

Attilio Romita torna a parlare di Sarah Altobello

Di Sarah Altobello, intanto, Attilio Romita dice nell’intervista di Armando Sanchez sulle pagine del nuovo numero di Novella 2000:

“Sarah è una bravissima ragazza che è entrata nel GFVip dicendo di avere un particolare interesse per me, mi idolatrava con il suo linguaggio ironico. Ogni volta che qualcuno le chiedeva se fosse interessata a me lei rispondeva di sì”.

“Non posso nascondere che qualche volta ci sia stata qualche défaillance: ci siamo dati anche un bacio sulle guance, abbiamo ballato in modo sensuale, ma vi assicuro: non siamo andati mai oltre”.

A superare il limite, secondo il giornalista, è stata la “trovata” di Sarah, la quale ha dichiarato che, dopo la partenza di Attilio, si sarebbe ritrovata un suo bigliettino dal contenuto intimo tra gli effetti personali.

Su questo punto Attilio Romita si è già espresso in TV, negando nettamente la versione della Altobello, e anche a Novella 2000 ribadisce:

“Quando Sarah ha detto in trasmissione che le avevo lasciato un bigliettino nel beauty prima di andare via dalla Casa, ero senza parole. È una notizia falsa, perché quel bigliettino che lei mostrava davanti a tutti non era nient’altro che l’etichetta che viene attaccata alle magliette. Nessun messaggio intimo.

Per questo le ho risposto in maniera sgarbata, lo ammetto, dicendole che l’unica cosa che poteva fare erano i balletti e canticchiare. Mi sono innervosito tantissimo, e lo stesso la mia compagna Mimma che da casa non ha gradito per niente quello che stava succedendo. Mi chiedo: perché inventarsi una cosa simile? Solo per farsi notare?”.

Come va tra Attilio Romita e Mimma Fusco

Nonostante la presunta strategia della Altobello per far parlare di sé, il rapporto tra Attilio Romita e Mimma Fusco sembra quasi ricucito.

“La mia compagna Mimma già mi ha perdonato una volta, e siamo in fase di recupero… Tra Mimma e me c’è un rapporto molto intenso. Ormai siamo insieme da otto anni, e oltre a questa parentesi televisiva non ci sono mai stati grossi problemi. Ovviamente adesso Mimma ha bisogno di tempo per scrollarsi di dosso tutto questo caos causato dal GFVip”.

Buone notizie anche per quanto riguarda le nozze, alle quali Romita vorrebbe alcuni dei compagni d’avventura.

“Il matrimonio sarebbe previsto tra otto mesi. Mi piacerebbe avere Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese come testimoni, mentre Mimmuzza vorrebbe Alfonso Signorini. Pare che abbia accettato la proposta, ne saremmo felicissimi”.

Chi vincerà il GFVip

E il GFVip, chi lo vince secondo Attilio Romita?

“Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa”.

L’intervista completa al giornalista è disponibile solo in edicola, sul nuovo numero di Novella!