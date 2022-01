Astro Novella di Joss: Manuela Arcuri e le scelte di una donna libera

Praticità ed emozioni

Donna libera e anticonformista, ma anche ben puntata con i piedi per terra. Approccio concreto alla vita e necessità di confermarsi come personaggio noto e pubblico. Avvenente nei modi e sexy nelle forme, nel corso degli anni Manuela Arcuri ha dato prova del suo valido talento artistico.

Senza elencare le ben note partecipazioni ai più svariati programmi TV, interessante è notare Venere, pianeta dell’amore e della comprensione altrui, nel segno amico dei Pesci, simbolo ineluttabile della sua capacità di intuire il prossimo e di dare, laddove possibile, una mano.

Una Venere Nettuniana, perché risiede in casa di Nettuno appoggiata a splendidi aspetti di sestile al Sole e a Mercurio che fanno di lei una donna equilibrata in grado di bilanciare la sfera emotiva con quella più pratica.

Un’energia unica

Manuela Arcuri sa quello che è giusto fare, e l’elaborazione di una soluzione di fronte ai problemi che la vita le ha imposto negli ultimi due anni (biennio non semplice per il passaggio di Saturno al Sole in concorso ad altri pianeti) è la risultante di un pensiero sostenuto e profondo fatto di riflessioni e interiorizzazioni.

Una Venere che aiuta nel vestire i panni di un personaggio di fantasia sul set, che l’aiuta ad essere credibile sulle scene.

Ottimo è quel Marte in Capricorno, che nel suo ottavo campo natale ci regala una sua immagine inedita. Quella di guerriera, amazzone, combattente, pronta a tutto per portare avanti i propri diritti, farsi rispettare e far rispettare i diritti dei suoi affetti a muso duro.

Non le piace essere presa in giro o schernita. E, direte voi, a chi piace? Proprio a nessuno!

Se si sente attaccata entra in gioco un Marte spietato, che le conferisce un’energia e una forza fuori dal comune.

Manuela Arcuri: competizione e tenacia

È senza dubbio molto competitiva. Cerca di nascondere questo suo lato, perché lo percepisce non in linea con l’immagine di perfezione che vuole ricoprire.

È molto orgogliosa, testarda, tenace: tutte caratteristiche che le hanno concesso di diventare un personaggio conosciuto e molto amato dal popolo italiano, affrontando critiche e falsità caratterizzanti un mondo – quello dello spettacolo – che non va a braccetto con la sua genuinità.

L’ascendente Toro le conferisce quell’amore per la famiglia, la tradizione. Un’ascendente congiunto a Giove, garanzia di fortuna e di talento tramite l’interpretazione.

Interpretazione egregia di ruoli in famose fiction televisive, interpretazione di una Manuela che a volte cela alcuni lati di sé, perché non espressamente accettati.

La gravidanza e la conseguente nascita di una famiglia tutta sua le hanno regalato una maturità maggiore e una consapevolezza che probabilmente non ha mai avuto nel corso degli anni.

Cara Manuela, le stelle ti amano e un ulteriore sensazionale successo è dietro l’angolo per te che lo meriti, per bellezza, bravura e grande cuore!

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.