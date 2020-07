Astro Novella di Joss: Achille Lauro, eccentrica sensibilità

L’astrologo Joss analizza la carta natale di Achille Lauro rivelando nel cantante romano dalle performance sempre eccessive una straordinaria sensibilità.

Uno zodiaco ottimo per il cantante romano Achille Lauro, prossimo al compimento dei suoi 30 anni l’11 luglio. Classe ’90, è riuscito in pochi anni ad arrivare al piacere del pubblico attraverso singoli musicali che ne hanno segnato un tratto caratteristico. Miscele esplosive di sonorità avvolte da forza, ribellione, anticonformismo e profonda sensibilità.

Certo è che le stelle lo hanno aiutato, condendo quella sua formidabile forza di volontà nell’arrivare in alto, dritto alla meta. Congiunzione Sole-Chirone che lo rende affascinante e tenebroso, a tratti rock e a tratti street guy dalle sfumature noir.

Giove a 21 gradi in Cancro, in congiunzione stretta al Sole omaggia Lauro di una fortuna sempre in crescita e di un pizzico di aiuto celeste che in carriere come la sua non guasta mai. Mercurio poi, sempre nel segno del Cancro, lo sostiene conferendogli profonda intuizione e sensibilità. Un musicista nell’anima e nella vita, pronto ad emozionarsi con fervore e cuore aperto di fronte a deboli, emarginati, e a chi risiede ai margini di questa ingiusta società.

Dietro l’immagine provocatoria

Dietro quella sua immagine forte e provocatoria, si nasconde dunque un ragazzo sensibile che dalle debolezze del mondo trae la forza per scrivere musica e parlare di vita.

Lo fa sempre con quella visione matura e diretta, schietta, e semplice. Achille Lauro pare essere un ragazzo dalle mille doti, camaleontico con uno sguardo aperto sul panorama anglosassone e americano. Svecchia la figura del classico cantante italiano soggetto a melodie mediterranee trite.

Ci voleva un tocco di straordinaria confusione di generi, stili, testi. Una confusione che più che essere tale, pare una meticolosa pianificazione discografica per trarre profitti e presentare in un mercato trito e ritrito come quello italiano, un personaggio “spaccatura”. Uno che sa scuotere l’opinione calzando tacchi 15 e portando abiti succinti femminili.

Giochi di sguardi, giochi di vedo e non vedo. In linea con quella evoluzione della sessualità e dei generi che i giovani di oggi stanno affrontando. Achille Lauro portavoce di una rivoluzione tutta italiana.

E lo spettacolo non finisce qui, perché ad accompagnare il suo cielo stellare una splendida Luna-Lilith in Sagittario, che lo prepara a toccare il mercato europeo.

Forse il suo sogno è proprio questo, di sfondare all’estero, in show più eclettici e di notevole visibilità.

Verso il mercato europeo

Achille Lauro ce la farà, e non è solo il suo conclamato team che lo segue con amorevolezza e fiducia totale, o il suo folto gruppo di fans che lo incoraggiano, ad essere portavoce dei diritti di chi parlare poco vuole o fa, ma sono le stelle che imperano nel suo zodiaco e lo urlano a gran voce. Urano-Nettuno in Capricorno lo spingeranno ancora una volta a cambiare, a evolversi. Tanto che il 2021 segna per lui un successo importantissimo.

Venere in Gemelli gli regala una visibilità mediatica importante. Sarà attraverso la televisione, anche negli anni a venire, l’avanzata dei suoi successi.

Splendido è il trigono, seppur abbozzato matematicamente, con la Luna a conferirgli notevole visibilità, proveniente soprattutto dal gentil sesso.

L’astrologia Karmica vede la presenza dei nodi lunari tra il segno del Leone e il segno dell’Acquario, per antonomasia rappresentanti i settori dell’amore proprio e dell’amore verso gli altri. Suo compito celeste di incarnazione su questa terra è di convogliare la forza e l’espressione del suo amore verso gli altri. E quale strumento migliore, se non quello della musica, per assolvere a pieno regime il suo compito? Lui, tramite la musica e le sue interpretazioni, tocca i cuori della gente, arriva agli altri donando ciò che più ama fare.

Saturno maestro del Karma ha sottoposto Achille Lauro ad alcune prove evolutive nel corso del 2019 e 2020. Forse una relazione è stata rivista, o dovrà esserlo nel corso dell’anno.

Dal punto di vista professionale il passaggio di Giove in Capricorno in cui sono presenti Urano, Nettuno e Saturno, ha permesso ad Achille di rivedere alcune collaborazioni professionali, chiudendo legami lavorativi ormai usurati dal tempo.

Una nuova fase del suo percorso musicale in ascesa arriverà nei primi mesi del 2021. Allora è prevista una notevole visibilità, e la strada di un successo europeo è segnata. In bocca al lupo Achille!

a cura di Joss Procino

