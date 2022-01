Astro Novella di Joss: Anna Tatangelo tra bellezza e talento

Anna Tatangelo e l’ideale di perfezione

Tanti auguri alla bella Anna Tatangelo, classe 1987 con un ascendente in Gemelli che si presta egregiamente alla televisione e a una carriera televisiva.

Ottimo, in prima istanza, quel Giove nel decimo campo natio in Pesci, garanzia di fortuna, creatività. Fortemente risvegliato nei primi sei mesi del 2022, promette all’interprete un altro grande successo. Marte in Ariete, con la vicinanza al nodo Nord nel campo 11, ci illustra come non sia avvezza all’arte della diplomazia, se non in seguito ad un’educazione in tal senso.

Anna Tatangelo appare infatti molto sostenuta nel carattere, nascondendo una natura istintiva nella matrice di costrutti comportamentali da lei adottati, ispirandosi così ad un suo personale immaginario di perfezione.

L’abnegazione originaria della sua naturalezza potrebbe finalmente portarla ad essere amata da tutti, senza stizze sotto il naso come sovente accade quando si parla di lei, ricollegandola più che a talenti reali, a sue love story opinabili. Altresì legata a forme di comando, ama il controllo di sé, delle proprie abitudini di cui fa tesoro. Notevolmente apprezzabili le sue grandi capacità di gestire situazioni straordinarie.

Inversione di rotta

Grande self control acquisito negli ultimi quattro anni, col passaggio di Saturno tra il settimo e l’ottavo campo. Segno di una conclusione definitiva della liaison con Gigi d’Alessio e del suo cambio di dimora conseguente alla rottura.

Saturno è ingressato nel nono campo, come indizio per trigono alla quinta che il suo mondo creativo si sta trasformando ed emancipando. Le è infatti stato richiesto di condurre un programma Mediaset a tema matrimonio.

La Luna nel dodicesimo campo segna l’urgenza di dare attenzione alla madre in questi anni, nel 2022 soprattutto, e la necessità per partito preso di non esternare mai le sue fragilità, considerate molto probabilmente dalla bella Anna Tatangelo come una debolezza.

E se la psicologia ci insegna a tramutare ciò che pensiamo essere una nostra fragilità in un nostro punto di forza, Anna dal canto suo ha un carattere che complementa appieno questa sua inquietudine interiore, che si appiana solo in tenera compagnia.

Il Sole capricornino appare infatti leso dai nodi e da Marte in Ariete, quasi a indicare una perpetua ricerca di equilibrio tramite la coppia. E quando mancante, un’apparente illusione di “…stare bene anche così”, sedando quell’irrequietezza che verrà a galla, poi, dopo qualche tempo.

Un tourbillon di emozioni spartiacque di una Anna Tatangelo del passato, e una Anna Tatangelo nuova, quella giudice pseudo-intellettuale ad All Togheter Now, e quella più frivola da social.

Bellezza e talento non le mancano. I pianeti ci raccontano di buone nuove nella prima parte dell’anno, circa il lavoro e cambi di rotta nel cuore dalla primavera. Una storia se ne va e un’altra affiora. Un bacio alla splendida Ragazza di periferia che, ahimè, di periferia pare oggi non avere proprio più nulla.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.