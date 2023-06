Astro Novella di Joss: la bellezza consapevole di Sabrina Ferilli

NEWS

Redazione | 28 Giugno 2023

Auguri a Sabrina Ferilli

Auguri di cuore alla nostra Sabrina Ferilli (Cancro ascendente Capricorno all’ultimo grado, con forti connotazioni acquarine collaterali).

Donna determinata, psicologa nata, alla ricerca delle sue verità personali, di vita. Se in passato cercava l’approvazione degli altri per sentirsi vincente, ora, dopo un’accorta introspezione, è vincente ab origine, perché è riuscita a trovare il suo centro di gravità permanente. Quell’intimo luogo, cioè, dove ci si conosce e si comprende il proprio valore umano e artistico, raggiungendo la neutralità emotiva di fronte a critiche sterili ma pungenti.

Indipendente, caparbia, con forti slanci di determinazione e ambizione (Marte al quadrato della congiunzione Plutone-Urano) mai mancati nel corso della sua scalata al successo.

Si piace, ma vuole sempre perfezionarsi (Sole congiunto a Nodo Nord nel campo quinto), piace a chi collabora professionalmente con lei (Venere al trigono della Luna acquariana), piace al pubblico a casa (Giove in Toro al quadrato della Luna).

Mai più piedi in testa

È magistrale nelle sue interpretazioni: riesce con empatia a entrare in ruoli variegati. Il suo carattere non deve essere facile, con quella importante congiunzione Mercurio-Sole nel sesto campo del segno del Cancro, che ne definisce sì una natura dolce, ma allo stesso tempo leadership temeraria.

Sa chi è, i suoi pregi, i suoi limiti, e non intende farsi più manipolare da personaggi che vogliono indirizzarla verso situazioni non adatte alla sua natura pulita.

Non ama le ingiustizie e non ama i sotterfugi: è una donna che parla chiaro, e non teme di essere giudicata o criticata perché è divenuta, nel corso del tempo, molto sicura di sé.

L’oracolo di Delfi diceva “Conosci te stesso e conoscerai il mondo”, e Sabrina Ferilli ha fatto di questo motto la sua vita, perché grazie a una profonda conoscenza di sé oggi non teme più di dichiarare a gran voce il proprio pensiero, pur sapendo che esistono creature su questa terra volte a facili sentenze.

Se Sabrina ha un’idea, non ama essere ostacolata e condotta sul sentiero delle facilità. Preferisce sbagliare e apprendere dai suoi errori, che letti a posteriori nient’altro sono che esperienze volte a una crescita interpersonale profonda.

Introspezione e autoanalisi

Se non ci si analizza a fondo, come si fa a essere così interpretativa, empatica, coinvolgente, magica? E Sabrina Ferilli questo lo ha compreso molto bene.

Probabilmente, quel Plutone di transito nel dodicesimo campo l’ha condotta negli ultimi anni (cinque per l’esattezza) ad analizzarsi in via accorta, magari tramite un percorso psicologico o un approfondimento accademico circa la natura intrinseca dell’uomo.

Ama la libertà (Giove in Toro nel terzo campo), la sua indipendenza (Saturno trigono al Sole), e spesso la solitudine rigenerante (Saturno nel primo campo nel segno dei Pesci opposto a Plutone).

È riuscita a costruirsi il suo posto al sole, dopo anni di difficili fatiche lavorative (Giove radix in Toro opposto a Nettuno radix al nono campo).

Grande sognatrice in infanzia, in adulta età ha trovato il giusto equilibrio tra fantasia e vita pratica, piedi per terra e sguardo alto verso il cielo – per intenderci.

Ha Fede, e intuisce che esiste qualcosa che va al di là della vita fisica (Nettuno nel nono campo in Scorpione).

Molto introspettiva, prima di agire tende a manifestare forti insicurezze, anche per un tempo sostenuto (Plutone congiunto alla cuspide dell’ottavo campo).

La Luna in Acquario ne definisce una mente moderna, anticonformista, elastica, aperta alle diversità (se mai esistessero).

a cura di Joss Procino