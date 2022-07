Astro Novella di Joss: Brigitte Nielsen e la forza nel suo segno

Fascino e magnetismo di Brigitte Nielsen

Buon compleanno alla splendida Brigitte Nielsen (Cancro ascendente Leone) con uno stellium di pianeti in Cancro sorprendente. Ottima la collocazione del Nodo Nord congiunto al Sole, che è garanzia indiscussa di fascino e magnetismo.

L’ascendente Leone e la presenza della Luna in Toro al Medio Cielo (punto massimo di espressione della carriera, e dell’indipendenza dalla famiglia d’origine) fanno di lei una donna da copertina pronta a divenire ancora oggi una sex symbol del mercato cinematografico italiano e internazionale.

Anche Nettuno in Scorpione la rende audace a letto e pronta a giochi erotici mozzafiato. Femme fatale in grado di conquistare tutti gli uomini per la sua affascinante personalità e mente.

Mercurio in Cancro alla congiunzione stretta del Sole è sinonimo di intelligenza sociale, e capacità di entrare in stretta sinergia con chi collabora professionalmente e nella sfera privata.

Certamente è un peperino, e se qualcosa non va come dice lei è pronta a dirtelo in faccia e cambiare lei stessa la situazione a proprio piacimento. Si è sempre data molto da fare, e la forte mole di lavoro non la spaventa affatto. È una stacanovista che pretende il massimo da se stessa, e di conseguenza da chi la circonda.

Prossimamente in un reality?

Conosce anche i piaceri della vita e li fa suoi: Venere in Cancro la rende dolce e di animo nobile. Bella e prorompente, in grado di cogliere sensibilmente le emozioni. Molto fortunata e dotata di naturale talento, riesce a superare con brillante intelligenza le prove che la vita le pone di fronte.

Saturno nel settimo campo la rende molto meticolosa nella scelta degli uomini. Motivo per cui l’abbiamo vista nel corso degli anni accompagnata da personaggi importanti del jet set e facoltosi uomini d’affari.

L’attendono anni in cui dovrà rivedere alcuni importanti contratti professionali o rivedere alcune posizioni assunte nel panorama pubblico. Nel corso della prossima stagione televisiva potrebbe decidere di partecipare ad un reality importante. Quel Giove in aspetto interessante alla Luna ci racconta di una nuova ondata di notorietà a cui sarà soggetta.

Anche la sua sfera personale potrà essere ancora motivo di chiacchiere e polemiche. Ma la sua grande forza di volontà fornitale da Marte nel segno amico della Vergine farà la differenza.

Mi piace lo stellium di pianeti nel segno di acqua del Cancro, che sarà risvegliato l’anno prossimo dal passaggio di Giove in Toro (seconda parte del 2023), portandole tante trasformazioni positive nel partenariato, e un possibile cambio di guardia in amicizie e affetti.

Un importante in bocca al lupo alla grande Brigitte Nielsen.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.