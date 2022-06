Astro Novella di Joss: Checco Zalone tra ambizione e un successo sudato

Buon compleanno Checco Zalone

Checco Zalone nasce il 3 giugno 1977, Gemelli ascendente Cancro. Nascere il 3 giugno, secondo la numerologia classica, è riconducibile all’azione e all’energia di Mercurio, maestro della comunicazione e dell’intelletto. E Zalone ha arguzia e intelligenza da vendere. Non solo per la sua laurea in giurisprudenza, ma anche per la sua capacità di incantare il pubblico e sedurlo con le battute, le imitazioni, le canzoni. La voce come strumento di comunicazione, intriso di quella simpatia tipicamente sud italiana e che punta tutta sul ragionamento semplice, sull’espressione evidente di peculiarità caratteriali o fisiche del malcapitato a cui è dedicata l’imitazione, o l’ironia musicale di cui sono intrise le sue hit.

Checco Zalone è in grado di cogliere le sfumature più nascoste di un fatto, di una persona, e farne un capolavoro in musica o in prosa.

Certo, quella congiunzione Marte-Venere all’undicesimo campo non dà vita facile, e porta il comico a vivere esperienze non sempre gradite. Probabilmente non è stato molto apprezzato agli esordi, come si evince dalla pesante opposizione Nettuno-Giove tra il sesto e il dodicesimo campo, considerato l’asse del lavoro. E nemmeno quel Saturno al secondo campo, che parla di pochi guadagni all’inizio della carriera, non lascia tante interpretazioni al caso.

Checco Zalone è uno che ha sudato molto per arrivare dov’è arrivato. Ma non si è mai sentito arrivato fino in fondo, ed è questo il segreto del suo successo: l’ambizione e il rimettersi in gioco, sperimentando forme d’arte innovative. Così unisce le musiche più semplici a ritornelli accattivanti, che parlano del difficile momento che stiamo trascorrendo (ricordiamo la hit sul Coronavirus, L’immunità di gregge) o imitando cantanti dal timbro caratteristico e dal volto carismatico come Carmen Consoli, Francesco Guccini, Pino Daniele.

La figura materna

Mercurio in Toro ci racconta di un’infanzia serena vissuta con un grande punto di riferimento che è la figura materna, di cui porta le energie all’ascendente. Probabilmente la madre è una donna dalle grandi capacità di amare, e Checco Zalone ha instaurato con lei un rapporto simbiotico. Non dimentichiamoci che la madre, insieme alla compagna, amministra i suoi beni.

La Luna come archetipo di madre, di compagna, è presente nel sesto campo natio. Ergo: il coinvolgimento della madre e della compagna nel lavoro. La Luna, maestra del segno in cui cade l’ascendente, è in Capricorno al secondo grado. Questo è indice d’una ferrea educazione.

Una Luna dominante zodiacale, che ci fornisce molte indicazioni circa la natura del giovane comico. La sua geometria di apertura con Marte e Venere è significatrice di un successo mediatico importante, soprattutto per la loro presenza nel segno del Toro, per antonomasia segno delle arti venusiane e di una professione governata dalla capacità di comunicazione.

Un talento versatile

Urano al quinto campo ci parla di spettacolo e della sua multidisciplinarità nell’espressione artistica. Checco Zalone è comico, attore, cantante, musicista. La congiunzione Marte-Venere ci parla del suo desiderio molto acceso. Una Venere in Ariete ci racconta di possibili infiammazioni, influenze avute da piccino e di cui la madre si è ovviamente preoccupata.

Marte a 11 gradi del Toro ci parla della sua forte determinazione e della sua ambizione: “Si nutre di ambizione e di desiderio carnale e artistico”. Tutto nel suo zodiaco ci racconta della sua arte e dell’importanza di essere protagonista nelle scene con forza, determinazione e una gran dose di coraggio, soprattutto quando si è agli esordi e si deve dimostrare il proprio valore proponendo qualcosa di alternativo.

Un aiuto, un soccorso è presente nel suo zodiaco dalla fortunata congiunzione Giove-Sole in Gemelli, ottima per la salute e per il lavoro. In trigono poi a Plutone, essa non poteva che portare a Checco Zalone un così grande favore del pubblico e successo. Un Plutone (che ci parla di un dono innato) è nel campo delle origini della nostra vita terrena, fotografando la provenienza del suo talento in esistenze precedenti a questa. Un talento riconoscibile dai più, perché già sviluppato in altre vite o in esistenze parallele al piano fisico.

La presenza di Saturno e di Giove nell’ottavo campo parla di una privazione (simbolica o fisica) e di uno spiccato senso degli affari. Investirà il suo denaro e partorirà altre opere che gli consentiranno di avere fama e notorietà ulteriore. Quando? Entro il 2023 tutto può accadere!

Un abbraccio a Checco da Novella 2000!

a cura di Joss Procino

