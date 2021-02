Astro Novella di Joss: Valentino Rossi in sella a un amore sicuro

Valentino Rossi segno zodiacale

Buon compleanno al campione Valentino Rossi, (Acquario ascendente Vergine) nato con un Saturno congiunto al Sole che ne garantisce la determinazione sulle piste e nella vita.

Nato con una saggezza interiore non comune, che dimostra con la sua forte disciplina nell’ottenere risultati vincenti. Luna in Bilancia, alla perenne ricerca di un equilibrio tra la propria sfera emotiva e quella di chi gli sta di fronte.

Bella la congiunzione natia con Plutone, che gli assicura invece ampia visibilità e apprezzamenti. Riconosciuto come uno dei giovani più promettenti del panorama motociclistico, vive frequenti indecisioni su quale sia la cosa giusta da fare in situazioni estranee alla sua comfort zone.

Abile in pista, sveglio, acuto, attento nel calcolare alla perfezione una curva quasi la moto sia un allungamento del sé: lui e il mezzo sono un tutt’uno.

Uno zodiaco che si estende al sesto campo, ricco di pianeti importanti, tra l’Acquario, segno di cui è pieno rappresentante per la sua professione, e i Pesci.

Probabilmente, in una seconda parte della sua vita sfrutterà l’energia di Nettuno, rappresentante del segno dei Pesci, per vivere all’estero, al mare, e continuare a vivere questo suo talento nell’anonimato, come probabilmente gli è balenato in testa.

Le previsioni per il 2021

Giove intanto dal segno del Leone gli garantisce ancora molti anni di successi e riconoscimenti, non di- menticando affatto che il quinconce che forma con Mercurio si risveglierà proprio quest’anno tra maggio e luglio. Un qualche successo, forse inaspettato, si manifesterà.

La forza di Marte in Acquario dovrà essere domata proprio quest’anno, quando potrebbe subire un fermo agonistico o vivere con decisa introspezione un periodo personale non del tutto florido.

Saturno nel sesto campo lo porta a vivere un periodo di stop, dovuto senz’ombra di dubbio al triste periodo storico che stiamo passando, e a rivedere in generale la sua carriera. Un salto nel passato tra ricordi e pensieri.

A ogni modo, Giove di transito nel suo sesto campo per tutto l’anno gli ricorda che la sua vita è la corsa sulle due ruote. Corsa praticata con quella passione che è il miglior carburante di qualità per rigenerarsi mentalmente e spiritualmente.

Stelle e vita sentimentale

Bello anche il campo della vita personale e affettiva. C’è una reale possibilità di costruire con sincerità un affetto duraturo. Dal cuore nobile e temerario, con quella Venere in Capricorno sinonimo di cocciutaggine, cerca di dare il massimo sulle piste come a letto.

Bella la sfera carnale, che illustra la sua capacità di giocare con l’eros e di divertirsi. Interessante Nettuno nel campo della famiglia d’origine. Sicuramente Valentino Rossi è nato in una famiglia la cui visione della vita è originale e non consona ai canoni della tipica famiglia tradizionale.

E un pizzico di originalità è contenuto anche nel suo modo di fare e nel suo simpatico sorriso, che lo rende speciale e molto amato dal pubblico. Mercurio dal segno dei Pesci lo rende un romanticone e un sognatore. Caratteristiche che farebbero perdere la testa a qualunque ragazza.

Insomma, un gran bel cielo per il nostro indiscutibile campione Valentino Rossi!

