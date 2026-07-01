C’è un nuovo nome destinato a far parlare nel mondo della moda. Athena Accorsi, figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta, ha fatto il suo debutto in passerella.

Athena Accorsi, chi è la modella?

Athena Accorsi, figlia di Stefano Accorsi e della top model francese Laetitia Casta, ha fatto il suo debutto ufficiale in passerella sfilando per Jacquemus durante la presentazione della collezione Primavera/Estate 2027. Un esordio che non è passato inosservato e che segna l’inizio di un percorso professionale per una ragazza cresciuta lontano dai riflettori.

Classe 2009, Athena è la secondogenita nata dalla relazione tra Stefano Accorsi e Laetitia Casta, che sono stati insieme dal 2003 al 2013 e hanno avuto anche un altro figlio, Orlando. A differenza di molti figli di personaggi famosi, entrambi hanno sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, evitando apparizioni pubbliche e scegliendo di vivere lontani dal clamore mediatico. La prima uscita ufficiale di Athena nel mondo della moda è avvenuta in una cornice d’eccezione: la spettacolare scogliera de L’Île-Rousse, in Corsica, scelta da Jacquemus per presentare la sua nuova collezione. Vestita completamente di bianco, la giovane modella ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, colpendo per eleganza e naturalezza.

La scelta della Corsica per il debutto di Athena ha anche un importante valore simbolico. L’isola, infatti, rappresenta la terra d’origine di sua madre Laetitia Casta, che ha spesso raccontato il profondo legame con quelle radici. Per l’attrice e modella francese vedere la figlia esordire proprio nella sua terra deve essere stato motivo di particolare emozione.

Sul web, intanto, molti utenti hanno iniziato a cercare informazioni sulla giovane. L’unico profilo Instagram associato ad Athena Accorsi, che non è stato ufficialmente confermato, racconta comunque uno stile di vita tipicamente Gen Z: nessun post pubblicato, una semplice foto profilo, una story condivisa da Vogue dedicata proprio alla sfilata e il riferimento a una vita divisa tra Milano e Parigi. Nella biografia compare inoltre il tag della prestigiosa agenzia Viva Model Management, una delle realtà più importanti del settore, che segue numerose top model internazionali.

Athena Accorsi segue le orme della madre

Quello della moda è un ambiente che Athena conosce fin da bambina. Crescere accanto a una delle modelle più celebri degli ultimi decenni significa osservare da vicino il lavoro, le dinamiche e le responsabilità di questa professione. Solo poche settimane fa, in un’intervista concessa a Marie Claire France, Laetitia Casta aveva parlato della carriera dell’altra figlia, Sahteene Sednaoui, nata nel 2001 dalla relazione con il fotografo Stéphane Sednaoui. L’attrice aveva spiegato come la ragazza non avesse avuto bisogno di particolari insegnamenti prima di iniziare a lavorare nella moda. “Non ne ho avuto bisogno, perché mi ha vista lavorare. Ha imparato guardandomi“, aveva raccontato. Un discorso che sembra adattarsi perfettamente anche ad Athena, cresciuta osservando la madre muoversi tra passerelle, servizi fotografici e campagne internazionali. Laetitia aveva poi sottolineato come le giovani modelle di oggi affrontino questo mestiere con una maggiore consapevolezza rispetto al passato. Secondo la top model, le nuove generazioni sono più informate, preparate e attente agli aspetti professionali del settore, pur ricordando che sia sempre necessario mantenere alta l’attenzione.

Se dalla madre ha ereditato fascino e passione per la moda, dal padre Athena potrebbe aver ricevuto l’interesse per il mondo dello spettacolo. Stefano Accorsi è, infatti, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano e, in futuro, non è escluso che la figlia possa scegliere di sperimentare anche la recitazione. Per il momento, però, il suo debutto è avvenuto sulle passerelle. Con il padre il rapporto appare molto solido, come dimostrano alcune fotografie pubblicate nei mesi scorsi dal settimanale Chi, che ritraevano Athena accanto a Stefano Accorsi durante il Planetaria Festival, manifestazione dedicata ai temi della sostenibilità ambientale ideata proprio dall’attore. L’evento ha mostrato la forte sintonia tra padre e figlia e ha lasciato intravedere anche l’interesse della giovane per le questioni ambientali, tema particolarmente caro alla sua famiglia. Con un cognome importante, due genitori celebri e un debutto già sotto i riflettori della moda internazionale, Athena Accorsi sembra avere tutte le carte in regola per costruire un percorso personale. La sfida, adesso, sarà quella di affermarsi con il proprio talento, trasformando l’eredità familiare in un punto di partenza e non in un semplice confronto con due icone del cinema e della moda.