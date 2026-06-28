Oroscopo di Sara per Novella 2000: la classifica dei segni per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio
L’oroscopo di Sara per Novella 2000: ecco i segni più fortunati della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026
Cosa riservano le stelle per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme!
Oroscopo di Sara per Novella 2000: le previsioni dal 29 giugno al 5 luglio 2026
Luglio è spesso sinonimo di mare e vacanze anche se, negli ultimi anni, è più sinonimo di afa e caldo estremo. Ma, cosa ci riservano le stelle per questa prima settimana del mese? Quali saranno i segni più fortunati? Prima di vedere insieme la classifica soffermiamoci sull’importanza che avrà in questa settimana l’ingresso di Giove nel segno del Leone, che porterà energie a forze nuove in particolare ai segni di Fuoco, ma non solo! Una settimana questa nella quale le stelle invitano tutti a prendersi cura del proprio corpo, con la giusta alimentazione e la giusta idratazione. Perché ricordate, se il corpo sta bene, il resto verrà da sé! Ora andiamo a vedere insieme l’oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo di Sara per Novella 2000: la classifica dei segni per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio
Siamo pronti per scoprire insieme l’oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026, con tanto di classifica dei segni più fortunati:
- Leone: come la scorsa settimana, vi confermate al primo posto. Insomma, questo è un periodo da sfruttare appieno, tutte le stelle sono con voi e l’ingresso di Giove vi porterà tanta carica, tanta energia, tutto vi sembrerà possibile e realizzabile.
- Capricorno: le stelle vi sorridono e il secondo posto tra i segni più fortunati non ve lo toglie nessuno. La fortuna, in particolare, sarà in amore con i single che potrebbero incontrare una persona speciale che non vedevano da tempo per puro caso e… chissà.
- Acquario: sarà per voi una settimana davvero positiva. L’umore sarà infatti dei migliori e, col vostro sorriso e spirito positivo, riuscirete a contagiare anche tutti coloro che vi stanno vicini e a rendere le vostre giornate davvero uniche.
- Sagittario: una settimana che si aprirà con una notizia inaspettata che vi farà davvero felici. A partire da giovedì, inoltre, Venere vi regalerà momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner, che ci scappi anche la proposta di nozze?
- Pesci: una settimana nel complesso gradevole e senza troppi intoppi. L’unica pecca una eccessiva stanchezza che potrebbe spingervi a cambiare i vostri piani e a dedicare più tempo al riposo, al fine di ricaricarvi e riacquistare energie.
- Cancro: questa settimana le stelle vi invitano a rilassarvi, a ritagliarvi dei momenti tutti per voi, sia per un pò di introspezione, che non guasta mai, sia per ritrovare la pace e l’equilibrio, al fine di vivere al pieno delle vostre forze fisiche e psichiche questa estate 2026.
- Toro: una settimana a due facce. Non inizierà nel migliore dei modi a causa di alcuni contrattempi sul lavoro che vi renderanno parecchio nervosi. Nervosismo che potrebbe ripercuotersi sulle persone a voi care. Da giovedì, però, torna il sereno e il buon umore.
- Scorpione: una settimana di alti e bassi ma che vi regalerà diverse soddisfazioni al livello lavorativo. Chi di voi infatti ha un progetto nel cassetto potrebbe finalmente tirarlo fuori e cominciare a provare a realizzarlo. Le stelle vi invitano a osare.
- Vergine: non sarà la vostra migliore settimana, stanchezza e nervosismo infatti vi terranno compagnia un pò tutti i giorni ma, se riuscirete a reagire nel modo migliore a imprevisti e contrattempi, vedrete che questa settimana non sarà poi così male.
- Bilancia: una vacanza è quello che vi ci vuole. I primi sei mesi dell’anno sono stati molto stressanti per tanti di voi, col vostro corpo che richiama attenzione e cura. Se potete, cercare di staccare da tutto, per tornare più in forma di prima.
- Ariete: settimana sottotono, il caldo vi rende nervosi e questo nervosismo potrebbe crearvi dei problemi sia in famiglia che con gli amici di sempre. Una buona notizia però c’è: giovedì sarà una giornata molto fortunata!
- Gemelli: è vero che siete all’ultimo posto questa settimana, ma è anche vero che le classifiche vengono fatte anche per essere smentite. Quindi, forza e coraggio, trasformate questa settimana in qualcosa di buono!