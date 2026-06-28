Cosa riservano le stelle per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme!

Oroscopo di Sara per Novella 2000: le previsioni dal 29 giugno al 5 luglio 2026

Luglio è spesso sinonimo di mare e vacanze anche se, negli ultimi anni, è più sinonimo di afa e caldo estremo. Ma, cosa ci riservano le stelle per questa prima settimana del mese? Quali saranno i segni più fortunati? Prima di vedere insieme la classifica soffermiamoci sull’importanza che avrà in questa settimana l’ingresso di Giove nel segno del Leone, che porterà energie a forze nuove in particolare ai segni di Fuoco, ma non solo! Una settimana questa nella quale le stelle invitano tutti a prendersi cura del proprio corpo, con la giusta alimentazione e la giusta idratazione. Perché ricordate, se il corpo sta bene, il resto verrà da sé! Ora andiamo a vedere insieme l’oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Sara per Novella 2000: la classifica dei segni per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio

Siamo pronti per scoprire insieme l’oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026, con tanto di classifica dei segni più fortunati: